Zimowa aktualizacja do World of Warships

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Studio Wargaming, twórcy i wydawcy wiodącej wieloosobowej gry morskiej World of Warships, rozpoczyna świąteczny czas w najnowszej aktualizacji. Na graczy czekają prezenty, w tym okręty, kamuflaże i kontenery, a także szansa wzięcia udziału w zimowych wydarzeniach. Do gry trafi też historyczny okręt podwodny USS Archerfish oraz lotniskowiec Shinano, tematyczna Przepustka wydarzenia i znacznie więcej. Świąteczny sezon nada World of Warships odpowiedniego nastroju za sprawą wydarzenia Cuda Arktyki, który wprowadzi do gry Port Nordlushavn. Jego głównym punktem jest choinka czekająca na przystrojenie ozdobami zdobytymi w trakcie bitew. Gdy drzewko zostanie ozdobione mnóstwem świątecznych dekoracji, gracze odblokują darmowe przedmioty, od kontenerów po dostęp do konta premium.







Gdy wszystkie świecidełka znajdą już swoje miejsce, kapitanowie wejdą w posiadanie stałego kamuflażu Noworoczne niebo, 3 kontenerów Więcej węgla i flagi „Przy kominku”. Do gry powraca też kalendarz adwentowy, nagradzający aktywnych graczy mnóstwem codziennych nagród dostępnych przez cały grudzień. Całkowicie nowe wydarzenie Ekspedycja na biegun północny podkreśla magię świąt i stanowi ostatni rozdział przygody Li Wei i Olafa Lundgrena, którym gracze towarzyszyli w poprzednich aktualizacjach. Częścią wydarzenia są darmowe okręty poziomu VIII, amerykański pancernik North Carolina dostępny dla wszystkich graczy oraz niemiecki pancernik poziomu X Shlieffen do odblokowania dla tych, którzy ukończą Ekspedycję.



Świąteczne nagrody również powracają do gry. Będą dostępne od 1 grudnia do 9 stycznia dla wszystkich okrętów od poziomu V wzwyż. Przez ukończenie serii misji marynarze zostaną nagrodzeni certyfikatami Prezentu od Mikołaja. Te mogą zostać wykorzystane, aby odblokować Prezenty od Mikołaja, okolicznościowe kontenery lub pokaźną sumę kredytów. Kontenery dają szansę odblokowania jednego ze 145 okrętów lub kontenera Złoty prezent wypełnionego wartościowymi nagrodami, w tym okrętami poziomu IX i wyższymi.



Odtwórz historyczną bitwę z II wojny światowej

Najnowsza aktualizacja do World of Warships wprowadza dwa nowe okręty, uznany amerykański okręt podwodny X poziomu Archerfish oraz japoński lotniskowiec X poziomu Shinano. Obie jednostki znane są ze swojej służby u szczytu II wojny światowej, gdzie Archerfish zatopił Shinano – największy lotniskowiec, jaki został zbudowany w tym czasie.



Amerykański okręt podwodny Archerfish X poziomu wyposażony jest w naprowadzone torpedy krótkiego zasięgu oraz ulepszony sonar, doskonały do wykrywania jednostek do eliminacji na morzu. To też pierwszy podwodny okręt zdolny wykorzystywać Instrukcje Bitewne, które przyspieszają przeładowanie wszystkich materiałów eksploatacyjnych. Rozwiązania zastosowane w Shinano czynią tę jednostkę podobną do pancernika, oferując nową eskadrę bombowców do bitew powietrznych, a także generator zasłony dymnej, który umożliwia mu zajmowanie bardziej agresywnych pozycji. Każdy z okrętów wyposażony jest w dowódców, kamuflaże oraz flagi. Ponadto, na graczy czeka szereg misji, których ukończenie nagrodzi ich historyczną naszywką USS Archerfish.



Jeszcze więcej nowości na horyzoncie

W ramach najnowszej aktualizacji na graczy czeka znacznie więcej zawartości. Dwa nowe, tematyczne rozdziały Przepustki Wydarzenia skupiają się na Li Wei i Olafie Lundgrenie. Każdy z rozdziałów będzie trwał przez 3 tygodnia i zostanie podzielony na 25 poziomów wypełnionych informacjami o nowych dowódcach, naszywkami, kontenerami, kamuflażami i innymi nagrodami. Już teraz, od 27 listopada, stocznia w Hamburgu upamiętnia konstrukcję paneuropejskiego pancernika Niord IX poziomu oraz paneuropejskiego niszczyciela Kalmar V poziomu – oba okręty wyposażone są w zróżnicowany zestaw broni i umiejętności. Gracze otrzymają też możliwość wzięcia udziału w wielu aktywnościach, w tym w patrolach klanowych, powracających asymetrycznych bitwach oraz nowym sezonie bitew klanowych i potyczkach.



Razem z nową zawartością do gry trafią poprawki, aktualizacje i zmiany w balansie. Pełna lista zmian dostępna jest TUTAJ.





























źródło: Info Prasowe - Wargaming