Mozos ED-PRO - Elektrycznie regulowane biurko

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Mozos to firma, która od początku swojego działania stara się w pozytywny sposób wpłynąć na organizację i ergonomię miejsca pracy. Po ciepło przyjętych różnego rodzaju organizerach na kable i listwy antyprzepięciowe, stojakach na słuchawki, podpórkach pod nadgarstki czy fotelach ergonomicznych, naturalnym następstwem było biurko, i to nie byle jakie, bo elektrycznie regulowane. Poznaj wszystkie zalety modelu ED-PRO. Mozos ED-PRO to elektrycznie regulowane biurko, które jest nową jakością w pracy biurowej. To innowacyjne rozwiązanie dla osób, które spędzają wiele godzin przy komputerze lub w tradycyjnej pracy biurowej. Dzięki temu meblowi, można uniknąć problemów z bólem pleców, szyi i ramion, które często towarzyszą długim godzinom spędzonym przy biurku.







Jedną z kluczowych cech Mozos ED-PRO jest jego możliwość regulacji wysokości w zakresie od 730 do 1180mm. To oznacza, że biurko można dostosować do różnych użytkowników oraz sposobu pracy, a także umożliwić pracę “na stojąco”. Regulacja odbywa się płynnie z prędkością 25mm/s za pomocą intuicyjnego panelu sterowania znajdującego się pod blatem. Co więcej, biurko posiada funkcję pamięci, która pozwala na szybkie przywołanie preferowanych ustawień.



Mozos ED-PRO zostało wykonane z wysokiej jakości materiałów. Aluminiowy stelaż to gwarancja trwałości przy jednoczesnym zachowaniu relatywnie niskiej wagi. Blat z tworzywa sztucznego posiada powierzchnię roboczą o wymiarach 120 x 60cm, co jest idealnym połączeniem kompaktowości i komfortu i zapewnia odpowiednią przestrzeń do pracy i rozrywki.



ED-PRO wyposażono w inteligentny system przeciw-kolizyjny, co w znaczący sposób zwiększa bezpieczeństwo korzystania jeśli w pobliżu biurka znajdą się dzieci, zwierzęta lub przedmioty mogące utrudnić regulację.



Rekomendowana cena producenta - 799.90 PLN.





















Źródło: Info Prasowe - Mozos