Mozos Xblower v2 - Dmuchawa do kurzu o mocy 600W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Mozos wprowadza na rynek model Xblower V2 – unowocześnioną odsłonę swojego najpopularniejszego narzędzia do czyszczenia elektroniki i trudno dostępnych miejsc. Poprzednia wersja zdobyła uznanie zarówno wśród użytkowników domowych, jak i profesjonalnych serwisów komputerowych. Teraz kultowy model powraca w ulepszonej formie, z kluczową nowością – dwustopniową regulacją siły nadmuchu, która umożliwia lepsze dopasowanie pracy urządzenia do rodzaju zabrudzeń i wrażliwości czyszczonych elementów. Pierwsza generacja Xblowera była ceniona za dużą moc, mobilność i możliwość zastąpienia jednorazowych pojemników ze sprężonym powietrzem. W wersji V2 producent poszedł o krok dalej – wprowadził 2-stopniową regulację mocy (300W / 600W), która daje pełną kontrolę nad siłą podmuchu. Tryb niższej mocy pozwala bezpiecznie czyścić delikatne komponenty, a maksymalna moc z łatwością usuwa uporczywy kurz, pył czy drobne zanieczyszczenia z większych powierzchni.







Wydajność na poziomie profesjonalnym

Mozos Xblower V2 napędzany jest silnikiem z czystej miedzi o mocy 600W, osiągającym prędkość wiatru do 50 m/s. Takie parametry gwarantują skuteczne czyszczenie komputerów, laptopów, klawiatur, wnętrz konsol, sprzętu audio, a także mebli tapicerowanych, dywanów, liści czy sierści zwierząt. Jako dmuchawa do kurzu przewodowa, urządzenie wymaga podłączenia do gniazdka sieciowego 230V, co zapewnia stałą moc i nieprzerwaną pracę, bez ograniczeń charakterystycznych dla modeli akumulatorowych.



Funkcjonalność i bezpieczeństwo

W zestawie z Xblowerem V2 znajdują się trzy wymienne końcówki, które pozwalają dobrać odpowiedni rodzaj strumienia powietrza – od szerokiego i rozproszonego po mocno skupiony. Dołączona szczoteczka ESD umożliwia bezpieczne usuwanie zabrudzeń z elementów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne, co czyni urządzenie w pełni przystosowanym do pracy w środowisku serwisowym oraz przy konserwacji sprzętu elektronicznego.



Ekologia i oszczędność

Mozos Xblower V2 to rozwiązanie wielokrotnego użytku, które eliminuje konieczność stosowania jednorazowych pojemników ze sprężonym powietrzem. To nie tylko realne oszczędności, ale również mniejszy wpływ na środowisko. Regularne korzystanie z urządzenia pozwala utrzymać sprzęt w czystości, poprawić efektywność chłodzenia i przedłużyć jego żywotność.



Mozos Xblower V2, jest już dostępny w sprzedaży w wybranych sklepach oraz u autoryzowanych dystrybutorów w cenie 219 PLN.





Specyfikacja techniczna

• Mocny silnik 600W z czystej miedzi

• Dwustopniowa regulacja mocy (300W / 600W)

• Maksymalna prędkość wiatru: 50 m/s

• Materiał obudowy: ABS

• Przewód zasilający: 3 m

• Zasilanie: przewodowe, 230V AC

• Wymiary: 175 × 100 × 145 mm

• Waga netto: 890 g

• W zestawie: 3 końcówki, szczoteczka ESD































źródło: Info Prasowe - Mozos