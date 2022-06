Multicam: Nowa funkcja w inteligentnych kamerach Netatmo

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Firma Netatmo zaprezentowała nową funkcję swoich inteligentnych kamer, dostępną po zaktualizowaniu wbudowanego oprogramowania urządzenia. Konfiguracja wielokamerowa Multicam zapewnia na komunikację pomiędzy urządzeniami zainstalowanymi wewnątrz i na zewnątrz budynku, tym samym zwiększając bezpieczeństwo domu.

Przed wakacyjnym sezonem wyjazdowym umożliwiono łączenie inteligentnych kamer Netatmo w system pozwalający im komunikować się ze sobą. Dzięki temu, w sytuacji wykrycia zagrożenia w jednej ze stref, mogą one jednocześnie uruchomić obie syreny – wewnętrzną i zewnętrzną.



W przypadku włamania na posesję, oprócz syreny w ogrodzie, włączy się również ta w środku domu. W analogiczny sposób sytuacja alarmowa wewnątrz budynku uruchomi syrenę na zewnątrz. Dwa alarmy o mocy 110 dB ostrzegą o niebezpiecznej sytuacji oraz mogą przestraszyć włamywacza. Użytkownik natychmiast otrzyma powiadomienie na swój smartfon za pośrednictwem aplikacji Home + Security i może zdecydować o poinformowaniu sąsiada lub wezwaniu policji.



Inteligentna Kamera Domowa Netatmo wyposażona jest w system rozpoznawania twarzy i rozróżnia, czy w jej obiektywie znajdują się członkowie rodziny czy obcy. W połączeniu z inteligentnymi czujnikami drzwi i okien oraz inteligentną syreną wewnętrzną, tworzy system alarmowy. W przypadku wtargnięcia obcej osoby, użytkownik otrzymuje powiadomienie na swój smartfon, a syrena włącza się automatycznie.

Z kolei Inteligentna Kamera Zewnętrzna z Alarmem rozróżnia ludzi, zwierzęta i pojazdy. Jest wyposażona w lampę i wbudowaną syrenę.

Oba modele kamer Netatmo są łatwe w instalacji i nie wymagają wykupywania abonamentu. Nagrania przechowywane są lokalnie na karcie microSD, co zapewnia bezpieczeństwo danych użytkownika. Produkty Netatmo są regularnie aktualizowane, automatycznie i bez dodatkowych kosztów – w taki sposób nowa funkcja kamer została udostępniona wszystkim użytkownikom.



Kamery do monitoringu Netatmo są kompatybilne z systemami Apple Homekit, Amazon Alexa i Google Assistant. Dzięki temu użytkownik może tworzyć własne scenariusze, aby połączyć inteligentną kamerę z innymi urządzeniami w domu w różnych kombinacjach. Na przykład można wymusić włączenie świateł ogrodowych, gdy ruch zostanie wykryty przez kamerę zewnętrzną.



Inteligenta Kamera Zewnętrzna z Alarmem jest dostępna w cenie 1649,99 zł, Inteligentna Kamera Domowa w cenie 949,99 zł, a Inteligentny System Alarmowy (z kamerą domową, czujnikami otwarcia i syreną wewnętrzną) jest sprzedawany w cenie 1650 zł.

Dostępna bezpłatnie aplikacja Home + Security działa na iPhone’ach z systemem iOS w wersji 9 lub nowszej oraz smartfonach z systemem Android w wersji 5.0 lub nowszej. Aplikacja Netatmo działa na komputerach Mac oraz PC.

Źródło: Informacja Prasowa