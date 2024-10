Muzeum Gier i Technologii rozpoczyna działalność w Białymstoku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już w najbliższą sobotę, 19 października 2024 r. o godzinie 12:00, przy ulicy Fabrycznej 8 w Białymstoku nastąpi oficjalne otwarcie Muzeum Gier i Technologii. Jest to wspólna inicjatywa Fundacji Podlaskie Retromaniaki oraz Kanału o technologii, działającego na YouTube. W Muzeum będzie można nie tylko zobaczyć historyczne sprzęty do gier i stare technologie, ale też z nich skorzystać i tym samym poczuć historię i klimat minionych czasów. Zainteresowanych otwarciem jest już niemal pięć tysięcy osób. W Muzeum Gier i Technologii będzie można zobaczyć wiele różnych urządzeń, od starych komputerów, przez konsole do gier i telefony komórkowe, aż po sprzęty audiowizualne oraz akcesoria gospodarstwa domowego. W przestrzeni zaaranżowany został też pokój w stylu lat 80. i 90., który pozwoli odwiedzającym cofnąć się w czasie. Kolekcja jest stale poszerzana o nowe eksponaty. Wiele urządzeń muzeum otrzymuje od hojnych darczyńców, którzy już ich nie używają lub nie potrafią naprawić.







Przyjmujemy tak naprawdę wszystko – mówi Marcin Kierzkowski, jeden z założycieli Muzeum. - Nie pogardzimy niczym, bo za cel postawiliśmy sobie uratowanie jak największej liczby sprzętów. Nie chcemy, by trafiały na przemiał, skoro możemy je uratować, wystawić i sprawić, że ktoś jeszcze je zobaczy lub nawet będzie mógł z nich skorzystać.



Bezpłatny wstęp w dniu otwarcia

Wstęp do Muzeum Gier i Technologii w dniu otwarcia będzie bezpłatny. W kolejnych dniach opłata za wstęp będzie wynosić 20 zł za osobę dorosłą, 18 zł za dziecko oraz 15 zł za osobę podczas wycieczki grupowej. Będzie też możliwość wynajęcia przewodnika dla grup, który opowie o zgromadzonych eksponatach. W weekendy muzeum będzie dostępne dla zwiedzających indywidualnych, a w tygodniu – dla grup zorganizowanych.



Kierujemy nasz projekt także do szkół - mówi Robert Dzienisowicz, jeden z założycieli Muzeum. – Chcemy prowadzić u nas lekcje informatyki, historii albo jedne i drugie razem. W końcu wszystko, co tu mamy, to kawał historii. Starsi zwiedzający zapewne docenią fakt, że mogą pograć na wybranych przez siebie maszynach. Niejednej osobie w oku zakręci się łezka, jestem pewien.



Pomysł powstania tego Muzeum pojawił się na początku tego roku w głowach Roberta Dzienisowicza, Marcina Kierzkowskiego, Dawida Kosińskiego i Marcina Połowianiuka. Razem powołali oni do życia Fundację Podlaskie Retromaniaki, którą wspiera Kanał o technologii działający na YouTube prowadzony przez Dawida i Marcina wespół z Łukaszem Kotkowskim. We czwórkę stworzyli unikalne miejsce na mapie Białegostoku, które jeszcze przed oficjalnym otwarciem wzbudza niemałe poruszenie. Na Facebooku zaś zainteresowanych otwarciem jest niemal pięć tysięcy osób.



Plany na przyszłość – większy lokal i inicjatywy dobroczynne

Jakie są dalsze plany na rozwój Muzeum? Choć to dopiero początek działalności, twórcy już planują zmianę obecnego lokalu na większy. Lokalizacja zaskoczy wiele osób i pozwoli na przeprowadzanie większej liczby inicjatyw dobroczynnych. Fundacja Podlaskie Retromaniaki w Muzeum Gier i Technologii jeszcze przed oficjalnym otwarciem prowadziła w nim zajęcia dla dzieci uchodźców wojennych oraz z autyzmem.



Nie możemy od razu wyciągnąć wszystkich asów z rękawa – podkreśla Marcin Połowianiuk, jeden z założycieli Muzeum. – Doskonale wiemy, że trzeba iść ciągle do przodu. Kto stoi w miejscu, tak naprawdę się cofa, więc my też planujemy już następne posunięcia. Rozmawiamy z kolejnymi partnerami, sprawdzamy lokale pod nową lokalizację, no i rozbudowujemy kolekcję. Właśnie rosnące zbiory są przyczyną planów zmiany lokalu. Oczywiście taka zmiana wymaga sporych nakładów finansowych, więc zachęcamy do wspierania naszej inicjatywy.



W dniu otwarcia będzie można dobrowolnie wesprzeć Muzeum dowolną kwotą. Osoby, które zdecydują się na wsparcie kwotą 33 PLN lub wyższą, otrzymają kubeczek z logo muzeum. Będzie też opcja zapisania się na zamówienie muzealnych koszulek. Otrzymają ją osoby, które wesprą inicjatywę kwotą 66 PLN lub wyższą. Jeżeli ktoś zechce dostać zarówno kubek, jak i koszulkę, minimalna kwota wsparcia wyniesie 99 PLN. Kubki będą wydawane na bieżąco, koszulki będzie można odebrać na miejscu około tydzień po dokonaniu wpłaty, ze względu na konieczność dobrania odpowiedniego rozmiaru. Koszt wysyłki przedmiotów to 15 zł i o tyle należy powiększyć wpłatę, aby dostać gadżet. W sprawie wysyłki gadżetów prosimy o wysyłanie maili na adres: fund.prm@gmail.com.



W Muzeum Gier i Technologii nie zabrakło tu też nowszych rozwiązań, dostarczonych przez partnerów tej inicjatywy. Muzeum ma również trzech sponsorów, którzy zapewniają jego finansowanie. Są to firmy Turtle Beach, Nvidia oraz Xiaomi. Dodatkowo sprzęty pomagające w funkcjonowaniu muzeum zapewniły firmy takie jak Dreame, Optoma, Microsoft oraz Iiyama.



Dziękujemy partnerom za zaufanie – mówi Dawid Kosiński, jeden z założycieli Muzeum. – Budowane latami kontakty sprawiły, że mogliśmy jako Kanał o technologii zadbać o sprawy finansowe muzeum i pozyskać dla niego świetnych sponsorów. Są to firmy doskonale znane w świecie technologii. Xiaomi to wicelider globalnej sprzedaży smartfonów, Nvidia jest największym producentem kart graficznych, a Turtle Beach to najlepiej sprzedająca się na świecie marka zestawów słuchawkowych do gier. Cieszy nas, że tak wielu globalnych graczy wsparło naszą lokalną, podlaską inicjatywę.



Link do zbiórki: pomagam.pl/ygmwfw

















