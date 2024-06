NAVITEL AIR30 MULTI – kompresor z power bankiem i funkcją rozruchu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza do oferty nowy model cyfrowego, bezprzewodowego kompresora powietrza, AIR30 MULTI. Jak sama nazwa wskazuje to wielofunkcyjne urządzenie potrafi nie tylko napompować koła samochodu, motocykla, quada czy roweru, ale także zasilić wszelkie urządzenia mobilne dzięki wbudowanemu bankowi energii 10 000 mAh i dwóm gniazdom USB-A 5V/2A. W zestawie z kompresorem dostajemy również kable rozruchowe służące do awaryjnego uruchamiania pojazdu prądem rozruchowym 500A i szczytowym 1000A. NAVITEL AIR30 MULTI posiada duży, czytelny wyświetlacz LCD zajmujący aż połowę przedniego panelu obudowy. Zobaczymy na nim aktualne ciśnienie opon, jednostki miar oraz stan naładowania baterii. Poniżej znajdują się przyciski funkcyjne, pozwalające na łatwą i intuicyjną obsługę kompresora.







Urządzenie jest w stanie odpalić nawet całkowicie rozładowany akumulator! Wystarczy prawidłowo podłączyć przewody rozruchowe. Jeśli masz silnik diesla o pojemności 2.5l lub benzynowy do 3.0l NAVITEL AIR30 MULTI z pewnością jest dla Ciebie. Pracuje w zakresie temperatur -10°С / +50°С. W zestawie z kompresorem znajdziemy cztery adaptery służące do pompowania różnych typów opon, wąż powietrzny oraz etui do przechowywania urządzenia. Ponadto AIR30 MULTI oferuje tryb latarki LED z trzema opcjami świecenia – światłem ciągłym, migającym i awaryjnym SOS.



Kompresor NAVITEL AIR30 MULTI jest dostępny w sieci Media Expert, RTV Euro AGD oraz w innych sklepach z elektroniką w cenie SRP 349 PLN.





























źródło: Info Prasowe - NAVITEL