SHARP MILANO BK-RS08 - solidny rower elektryczny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp Consumer Electronics ma przyjemność ogłosić dostępność e-roweru BK-RS08 (linia Milano). Sharp prezentuje swój zaawansowany model hybrydowy z certyfikowanym akumulatorem i innowacyjną konstrukcją. Rower elektryczny Sharp BK-RS08 jest wyposażony w mocny silnik elektryczny o mocy 250 W, który pozwala bez wysiłku rozpędzić się do 25 km/h. Pięć poziomów wspomagania pozwala dostosować wrażenia z jazdy do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wysokiej jakości, certyfikowane akumulatory zapewniają maksymalny zasięg do 80 kilometrów. Nawet długie podróże mogą być pokonywane z łatwością.







BK-RS08 jest wyposażony w lekki i wytrzymały karbonowy pasek zębaty Gates Belt Drive CDN. Napęd na tylne koła zapewnia również doskonałą trakcję, szczególnie na pochyłościach i krawężnikach. Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD pokazuje ważne dane, takie jak zasięg i prędkość. Niezwykle lekką 21-calową aluminiową ramę można rozmontować w celu łatwiejszego jej transportu, a poza sezonem zajmuje minimalną ilość miejsca.



Połączenie z aplikacją mobilną Sharp Life umożliwia ustawianie parametrów, monitorowanie wydajności silnika i śledzenie własnych tras. Aplikacja umożliwia również dostęp do najnowszych aktualizacji.



Ceny i dostępność

Sharp e-Bike Milano jest już dostępny w kolorze czarnym matowym (BK-RS08EB) i srebrnym perłowym (BK-RS08ES) w sugerowanej cenie detalicznej odpowiednio 9999 PLN i 10999 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Sharp