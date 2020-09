NAVITEL AR280 DUAL z sensorem night vision i tylną kamerą

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL prezentuje nową kamerę samochodową. AR280 DUAL to czwarty model w portfolio marki z możliwością nagrywania obrazu przed samochodem, jak i z tyłu pojazdu. Wideorejestrator został wyposażony w sensor optyczny GC2053 (night vision), który odpowiada za wysoką jakość nagrań przy słabych warunkach oświetleniowych. Kąt widzenia wynosi 140°. Filmy rejestrowane są w rozdzielczości Full HD, w 30 klatkach na sekundę. Wyświetlacz TFT o przekątnej ekranu 2" umożliwia podgląd filmów z jazdy. Pliki zapisywane są w formacie MOV, w standardzie kompresji H.264. Urządzenie obsługuje karty microSD o pojemności do 64 GB.







NAVITEL AR280 DUAL dysponuje szerokim wachlarzem funkcji. Tryb parkingowy odpowiada za samoczynne uruchomienie się kamery i rejestrację filmu, w przypadku wykrycia kolizji (wstrząsu). Wbudowany czujnik przeciążeń G-Sensor jest aktywowany w przypadku zderzenia lub nagłego manewru. Wideorejestrator zapisuje materiał z wypadku i zabezpiecza go w celu późniejszego wykorzystania. Tylna kamera nagrywa wideo w jakości HD chroniąc kierowcę na wypadek stłuczki lub innej nieprzewidzianej sytuacji na drodze.



W zestawie oprócz kamery znajdują się: uchwyt samochodowy, ładowarka samochodowa 12/24 V, tylna kamera, kabel wideo, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna i licencja nawigacyjna na smartfon/tablet, z mapą 47 krajów.



NAVITEL AR280 DUAL dostępny jest w sieci sklepów Euro RTV AGD i serwisie Allegro. Sugerowana cena wideorejestratora, to 199 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / NAVITEL