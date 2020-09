Jabra Speak 750

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Jabra prezentuje najnowszy model z oferty profesjonalnych zestawów głośnomówiących — Speak 750. Nowy produkt z serii Speak został opracowany z myślą o zaspokajaniu potrzeb telekonferencyjnych w „nowej normalności” — funkcje dostępne w salach konferencyjnych są teraz osiągalne w dowolnych pomieszczeniach, bez względu na ich kształt i lokalizację. Ten wysokiej klasy system audio potrafi bezproblemowo zbierać dźwięk, umożliwiając wszystkim osobom będącym w pomieszczeniu jednoczesne mówienie i bycie słyszanymi — nawet podczas zachowywania bezpiecznej odległości współpracy. Możliwość łatwego przenoszenia Speak 750 umożliwia zmianę dowolnego pomieszczenia w salę konferencyjną w ciągu paru sekund.







Speak 750 działa z pełnym dupleksem, co oznacza, że głos obu rozmówców jest przesyłany jednocześnie, umożliwiając naturalną komunikację w obu kierunkach. Rozmowy przebiegają tak płynnie, jak podczas bezpośredniego spotkania. Dzięki wysokiej jakości dźwięku, rozmówcy słyszą się bardzo dobrze i nie muszą obawiać się, że nie dosłyszą ważnych informacji. Mniej zakłóceń i lepsza jakość rozmów to cechy sprzyjające efektywnej współpracy, a udoskonalony dźwięk ułatwia popularyzację platform Unified Communications w firmach.



Rozwiązanie plug and play w zestawie głośnomówiącego Speak 750 umożliwia błyskawiczne nawiązanie połączenia z laptopem, smartfonem czy tabletem przy użyciu przewodu USB albo łączności Bluetooth. Speak 750 nie jest ograniczony tylko do jednego urządzenia — można go sparować z nawet ośmioma, a połączyć jednocześnie z dwoma, zachowując najwyższą jakość łączności.



Na tym nie koniec wszechstronności tego zestawu głośnomówiącego. Wariant Speak 750 Microsoft Teams certyfikowany dla Microsoft Teams, ma dedykowany przycisk umożliwiający błyskawiczną łączność ze współpracownikami. Użytkownicy otrzymują przypomnienia, kiedy dołączyć do rozmowy lub gdy ktoś próbuje się z nimi skontaktować. Naciśnięcie przycisku powoduje przejście bezpośrednio do trwającej rozmowy w Microsoft Teams, dlatego od kontaktu ze współpracownikami dzieli nas zawsze tylko jedno kliknięcie.



Wariant Speak 750 UC współdziała ze wszystkimi czołowymi platformami Unified Communications i jest wyposażony w przycisk Smart, który można zaprogramować dla Siri, Asystenta Google lub numeru szybkiego wybierania.



Produkt dostępny u wybranych sprzedawców B2B. Jabra Speak 750: 329 USD / 299 EURO.



























Źródło: Info Prasowe / MIP