Zwiastun filmu o polskich zawodnikach League of Legends

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Riot Games opublikowało zwiastun nadchodzącego filmu “Worlds 2020 - Polscy Junglerzy” poświęconego najlepszym polskim leśnikom. Premiera będzie miała miejsce w sobotę, 3 października, na oficjalnych kanałach League of Legends w Polsce. Każdy fan League of Legends wie, że najlepszymi leśnikami (junglerami) w Europie są Polacy. Jankos, Selfmade i Inspired wraz ze swoimi formacjami wywalczyli najwyższe pozycje w letnim splicie LEC. Teraz, nasi zawodnicy doczekali się filmu o swoich spektakularnych osiągnięciach w Europie. Film można będzie zobaczyć na oficjalnych kanałach Riot Games.







Polscy leśnicy bez wątpienia rozdają karty w Europie. Leśnik (ang. jungler) to jedna z najważniejszych pozycji w składającej się z 5 zawodników drużynie League of Legends. Jego zadaniem jest wypracowanie przewagi we wczesnej fazie gry oraz kontrola ważnych obiektów na mapie, których zdobycie przekłada się na wzmocnienie wszystkich członków drużyny. Polskich leśników cechuje szczególnie duży wpływ na przebieg meczów. Gwiazdy takie jak Jankos, Selfmade i Inspired często prowadzą swoje drużyny, zdobywając tytuły MVP w poszczególnych starciach, lub nawet w całych turniejach.



Do finału splitu LEC fraza „polski leśnik” dotychczas przywodziła na myśl przede wszystkim jednego zawodnika – Marcina „Jankosa” Jankowskiego. Kibice na całym świecie pokochali go podczas turnieju IEM Katowice w 2013, gdy reprezentował barwy drużyny KMT. Z czasem, po zmianie drużyny na ROCCAT, Jankos zdobył przydomek First Blood King – czyli Król Pierwszej Krwi. Jego agresywny styl gry w barwach G2 Esports, doprowadził go ostatecznie do licznych zwycięstw w LEC (zdobył również tytuł MVP letnim splicie 2019) oraz do finału Mistrzostw Świata w 2019 roku. Jego najnowszym sukcesem jest kolejne zwycięstwo w letnim splicie LEC.



Drugim legendarnym polskim leśnikiem jest Oscar „Selfmade” Boderek, reprezentujący obecnie drużynę Fnatic, której nie trzeba przedstawiać żadnemu fanowi League of Legends. G2 Esports Jankosa i Fnatic Selfmade`a to dwie formacje, z którym w Europie musi liczyć się każdy. Wkrótce, Selfmade, podobnie jak pozostali zawodnicy, będzie walczył o pozycję swojej drużyny w fazie grupowej Mistrzostw Świata.



Kacper „Inpired” Słoma to trzeci ze świetnych leśników, którego zespół pokonał drużynę MAD Lions w serii best of 5. Biorąc sprawy w swoje ręce i wykorzystując postaci, które w kompozycji Rogue grały pierwsze skrzypce, Inpired otrzymał tytuł MVP w meczu, który zadecydował o wysokiej pozycji jego drużyny.



Polski esport przeżywa obecnie swoją złotą erę, a Polacy stanowią na europejskich i światowych turniejach siłę, z którą należy się liczyć. Poza czterema świetnymi zawodnikami (oprócz leśników w zawodach gra również Oscar „Vander” Bogdan na pozycji wspierającego), Polska może pochwalić się dobrymi wynikami na poziomie lig krajowych. W turnieju EU Masters 2020 Summer polscy zawodnicy z drużyny AGO Rogue zdobyli również pierwsze miejsce.



O historii polskiego esportu opowiada pełnometrażowy film dokumentalny Więcej niż gra. Społeczność League of Legends w Polsce, przygotowany przez Riot Games dla polskich fanów gry z okazji pierwszej dekady League of Legends. To pierwszy taki dokument w historii polskiego gamingu i świetna okazja do zapoznania się z fenomenem League of Legends.







Źródło: Info Prasowe / Riot Games