NAVITEL R99 4K z optyką STARVIS, modułami GPS i Wi-Fi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Firma NAVITEL wprowadza do oferty nowy model wideorejestratora R99 4K z sensorem optycznym Sony IMX415 i soczewką złożoną z siedmiu warstw szkła oraz filtra podczerwieni, dzięki czemu nagrania są dynamiczne i czytelne w każdych warunkach oświetleniowych w polu widzenia 140°. Na pokładzie urządzenia znajdziemy moduł GPS z trybem powiadomień o fotoradarach i funkcją cyfrowego prędkościomierza oraz Wi-Fi do komunikacji z aplikacją na smartfona, a także duży, kolorowy wyświetlacz dotykowy. W zestawie użytkownik otrzymuje ładowarkę samochodową USB-C.







NAVITEL R99 4K czuwa także na postoju w trybie parkingowym po podłączeniu urządzenia NAVITEL SMART BOX MAX. Wideorejestrator obsługuje karty pamięci do 256 GB. Nagrywanie odbywa się w trybie ciągłym, a niechronione pliki usuwane są automatycznie. Kamerka mocowana jest do przedniej szyby za pomocą taśmy 3M z zasilaniem poprowadzonym w uchwycie.



Wideorejestrator NAVITEL R99 4K jest dostępny w sieci Media Expert, RTV Euro AGD oraz innych sklepach z elektroniką w cenie SRP 599 PLN.





























źródło: Info Prasowe - NAVITEL