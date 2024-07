Sharp MultiSync z serii EA - dla korporacji i home office

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Sharp NEC Display Solutions Europe wprowadza na rynek pierwsze monitory biurkowe oznaczone marką Sharp. Oba 27-calowe modele: Sharp MultiSync EA272Q i Sharp MultiSync EA272U wyposażone są w hub dokujący i niezmiennie charakteryzują się wysoką jakością oraz niezawodnością technologii MultiSync. Monitory te idealnie nadają się do korporacyjnych biur, pomieszczeń kontrolnych, a także do pracy w trybie home office. W przypadku zastosowań wymagających dużej szczegółowości, wysoka rozdzielczość w monitorach Sharp MultiSync EA272Q (QuadHD) i Sharp MultiSync EA272U (UltraUHD) w połączeniu z 27-calową aktywną powierzchnią ekranu oraz ultrawąską ramką, zapewnia dużą przestrzeń roboczą dla najbardziej wymagających środowisk pracy.







Dodatkowo użytkownicy mogą jeszcze bardziej rozszerzyć możliwości wyświetlania dzięki konfiguracji wieloekranowej z wykorzystaniem połączenia DisplayPort out w pętli daisy-chain. Dzięki wydajnej łączności USB-C o mocy 90 W i wbudowanemu portowi LAN, monitory stają się w pełni funkcjonalnymi rozwiązaniami typu Docking Hub. Wystarczy jeden kabel, aby podłączyć notebooka/komputer PC do monitora, jednocześnie zasilając urządzenie. Dzięki temu stanowisko pracy pozostaje wolne od plątaniny kabli, a ilość elektronicznych odpadów jest mniejsza. Funkcje ECO monitorów pozwalają zaoszczędzić do 30% energii dzięki czujnikom, które automatycznie zmniejszają jasność lub wyłączają zasilanie w zależności od sposobu ich skonfigurowania.



W trosce o wygodę oraz zdrowie użytkowników, stopa monitora o regulowanej wysokości 150 mm i ergonomicznych funkcjach pozwala łatwo dostosować oba modele do indywidualnych wymagań użytkownika, a technologie low-blue light i flicker-free zapewniają ochronę wzroku. Oba modele są dostępne w kolorze czarnym i białym, dzięki czemu pasują do kolorystyki każdej przestrzeni biurowej.



Sharp MultiSync EA272Q jest już dostępny w sprzedaży, a Sharp MultiSync EA272U pojawi się na rynku na początku października 2024 roku.





















źródło: Info Prasowe - SHARP/NEC