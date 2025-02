NAVITEL RS990 GPS - inteligentna kamera samochodowa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL, dostawca wiodących rozwiązań w obszarze elektroniki samochodowej, poszerza ofertę o model RS990 GPS, wideorejestrator naszpikowany najnowocześniejszą technologią zwiększającą bezpieczeństwo i komfort kierowcy. Ultrawydajny sensor Sony STARVIS 2 rejestruje wysokiej jakości obraz 4K za dnia oraz nocą, w trybie Night Vision PRO. Wieloczujnikowy moduł systemu ADAS pozwala zachować bezpieczną odległość w ruchu ulicznym. Czujnik martwego pola wysyła ostrzeżenia o możliwej kolizji, zaś wbudowany GPS ostrzega o fotoradarach. W zestawie znajdziemy kamerkę tylną Full HD. Elegancki design zapowiada urządzenie z najwyższej półki.







NAVITEL RS990 GPS łączy się przez wbudowany moduł Wi-Fi z aplikacją na smartfona. Do obsługi urządzenia służą klawisze fizyczne rozlokowane pod 3-calowym kolorowym wyświetlaczem IPS, na którym widać zarówno podgląd nagrania, jego parametry, a także powiadomienia o radarach i cyfrowy prędkościomierz. Kąt widzenia przedniej kamery to aż 160°, zaś tylnej 120°. Urządzenie dysponuje slotem na karty microSD o pojemności do 512 GB. Wideorejestrator nagrywa także w trybie parkingowym, pozwalając udokumentować szkodę na postoju.



Model RS990 GPS znajdziemy w ofercie sklepów Media Expert i Komputronik w cenie SRP 799 PLN.































źródło: Info Prasowe - NAVITEL