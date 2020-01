NEC MultiSync PA311D – 31-calowy monitor 4K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NEC Display Solutions Europe wprowadził na rynek swój flagowy model z serii PA - profesjonalnych monitorów biurkowych. MultiSync PA311D to 31-calowy monitor IPS oferujący udoskonalone odwzorowanie kolorów oraz realną rozdzielczość 4K (4096 x 2160 punktów). Jest on idealny dla grafików, fotografów i producentów wideo oraz dla profesjonalnych zastosowań, w których jakość obrazu i dokładność reprodukcji barw mają kluczowe znaczenie. Monitor zapewnia obraz o bezkompromisowej jakości, HDR i pełne, wierne odwzorowanie kolorów dzięki 10-bitowej matrycy IPS i szerokiemu gamutowi barwowemu pokrywającemu wszystkie profesjonalne przestrzenie barw (sRGB, Adobe RGB i DCI-P3) oraz standardowe przestrzenie kolorów wideo (Rec. 709, Rec. 2100).







NEC MultiSync PA311D obsługuje standardy HLG oraz PQ HDR i posiada specjalistyczny procesor obrazu NEC - SpectraView II Engine. Czujnik natężenia światła w otoczeniu zapewnia automatyczne dostosowanie jasności ekranu w zależności od panujących warunków, a podpanelowy czujnik kompozycji światła odpowiada za stabilne kolory oraz jasność przez cały okres eksploatacji monitora. Monitor dodatkowo oferuje tryb niskiej latencji dla wideo na żywo. Ponadto, funkcje Picture in Picture, Picture by Picture oraz obsługa profili ICC upraszczają procesy robocze.



Monitor PA311D oferuje również złącze USB-C i umożliwia ładowanie z mocą 65W. W połączeniu z dwoma portami DisplayPort 1.2, dwoma HDMI oraz koncentratorem USB 3.1 oferuje najlepsze w swojej klasie możliwości połączeniowe.



Monitor biurkowy PA311D można opcjonalnie wyposażyć w zintegrowaną funkcję dotykową. W zestawie znajduje się podstawa o regulowanej wysokości w zakresie 150mm z możliwością pochylania i obracania, zapewniająca idealne ergonomicznie ustawienie monitora. Dostępna jest również opcjonalna osłona ekranu HD2PA31.



















Źródło: Info Prasowe / NEC