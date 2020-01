Samsung Galaxy XCover Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung Electronics zaprezentowała nowy smartfon Galaxy XCover Pro zaprojektowany i wykonany z myślą o wymagającym środowisku biznesowym. Galaxy XCover Pro to całkowicie nowa odsłona smartfonu gotowego do pracy zarówno w terenie, jak i w bezpośrednim kontakcie z klientem – niezależnie od branży, w której działamy. Smartfon bazuje na najlepszej tradycji Samsung Galaxy obejmującej znakomity wyświetlacz, długo działającą baterię i bezpieczeństwo, które zapewnia platforma Samsung Knox. Ponadto, dzięki współpracy z partnerami urządzenie zostało wzbogacone o wyjątkowe rozwiązania mobilne, znajdujące zastosowania w wielu różnych scenariuszach biznesowych, takie jak możliwość zintegrowania świeżo zaprezentowanej funkcji „walkie talkie” działającej w Microsoft Teams.







Galaxy XCover Pro został zoptymalizowany pod kątem wielu branż, w tym handlu detalicznego, produkcji, opieki zdrowotnej i logistyki. Dzięki smukłej i lekkiej obudowie oferuje znacznie więcej niż tradycyjne urządzenia przeznaczone dla biznesu. Smartfon spełnia wymogi normy IP68 w zakresie wodo- i pyłoszczelności, jest odporne na upadki z wysokości do 1,5 m (nawet bez etui). Uzyskał też certyfikat MIL-STD 810G potwierdzający niezawodną odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne, wilgoć i inne niekorzystne czynniki środowiskowe. Obsługa ładowania z wtykami typu pogo i kompatybilność ze stacjami dokującymi innych producentów oraz bateria o pojemności 4050 mAh pozwalają tak zarządzać energią, żeby smartfon posłużył nam jak najdłużej. A gdy potrzebna jest jeszcze większa moc – wystarczy włożyć zapasową baterię, by móc dalej pracować.



Galaxy XCover Pro pozwala użytkownikom spersonalizować obsługę za pomocą dwóch programowalnych klawiszy, dzięki którym jednym kliknięciem można generować własne działania. Dzięki temu nawet skomplikowane czynności zawodowe stają się proste, użytkownicy mogą bowiem otwierać skaner, włączać latarkę lub uruchamiać aplikacje CRM bez konieczności przeglądania aplikacji, przewijania menu, a nawet patrzenia na ekran.



Rezygnacja z fizycznego przycisku głównego pozwoliła utrzymać minimalistyczny design urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości. Galaxy XCover Pro oferuje wyraźny, rozciągający się od krawędzi do krawędzi urządzenia wyświetlacz Infinity FHD+ 6,3” z ulepszonym ekranem dotykowym, który umożliwia obsługę w każdych warunkach, nawet w deszczu i śniegu. Użytkownicy pracujący w terenie mogą korzystać z trybu obsługi w rękawiczkach. Z kolei nowa funkcja wpisywania wiadomości za pomocą zamiany głosu na tekst umożliwia dyktowanie i wysyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym, co zapewnia prostą i wygodną komunikację.



























Źródło: Info Prasowe / Samsung