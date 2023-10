NEC NC1503L - lekki, laserowy projektor kinowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp NEC Display Solutions Europe ogłasza wprowadzenie na rynek najnowszego cyfrowego projektora kinowego: NEC NC1503L. To kompaktowy, lekki i cichy projektor, który posiada tę samą sprawdzoną obudowę co NC1402L. Nowy model wykorzystuje technologię laserową RB oferując jasność 14000 lumenów. Ponadto NC1503L umożliwia elastyczną instalację i użytkowanie. Ponieważ nie jest wymagany układ odprowadzania powietrza, projektor nadaje się zarówno do instalacji podłogowych, jak i sufitowych. Te kluczowe zalety sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem dla małych kabin projekcyjnych, a nawet mobilnych kin bez kabiny, gdzie wykorzystywane są ekrany o podstawie do 17 metrów.







Cyfrowy projektor kinowy NEC NC1503L jest idealnym zamiennikiem dla obecnych modeli opartych na lampach ksenonowych: posiada laserowe źródło światła zapewniające niezawodną wydajność i optymalną jasność do 14 000 lumenów przy żywotności do 50 000 godzin pracy. Laserowe źródło światła zmniejsza również zużycie energii oraz liczbę wymaganych części zamiennych. Dodatkowo, laserowy silnik jest uszczelniony, co minimalizuje wnikanie kurzu i zapewnia stałą wydajność bez specjalnej konserwacji. Oznacza to, że wymiana lamp lub filtrów, dodatkowe koszty personelu lub zapasy lamp są zbędne. W połączeniu z niemal bezobsługową pracą, znacznie niższym zużyciem energii i niższym całkowitym kosztem posiadania (TCO), NEC NC1503L jest idealnym, ekonomicznym zamiennikiem dla obecnych modeli ksenonowych.



Nowy cyfrowy projektor kinowy NEC NC1503L, będzie dostępny od listopada 2023 roku.









Źródło: Info Prasowe - SHARP/NEC