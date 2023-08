NEC PA1705UL i PA1505UL - jasne, bezfiltrowe, laserowe projektory

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp NEC Display Solutions Europe rozszerzył ofertę o dwa jasne, laserowe projektory instalacyjne LCD: NEC PA1705UL oraz NEC PA1505UL. To kompaktowe urządzenia do projekcji na dużą skalę. Nowe modele są bezfiltrowe, co zapewnia praktycznie zerową konserwację i długą żywotność, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań w szkolnictwie wyższym, salach konferencyjnych i sektorze rekreacyjnym. Nowe modele z serii PA wykorzystują opatentowany przez Sharp/NEC szczelny laserowy silnik optyczny, zapewniający stałą jakość obrazu przez cały okres eksploatacji i prawie bezobsługową pracę. Jasne, kompaktowe i ciche modele doskonale sprawdzą się w elastycznych instalacjach dzięki wielu wbudowanym funkcjom, takim jak łączenie krawędzi Edge Blending, korekcja geometrii, Picture-in-Picture (PIP) i wyjście HDBaseT.







Co więcej, użytkownicy mogą wybierać spośród szerokiej gamy obiektywów, a w planach jest nowa seria składająca się z siedmiu dedykowanych dla tych projektorów modeli. Oprogramowanie sterujące ProAssist umożliwia łatwe zarządzanie i dostosowywanie profesjonalnych funkcji i ustawień. Konstrukcja projektorów została zaprojektowana do pracy bez użycia filtrów, jest również wyposażona w całkowicie uszczelniony mechanizm laserowy, charakteryzujący się stopniem ochrony IP5X. Zapobiega to przedostawaniu się kurzu i zapewnia nieskazitelną jakość obrazu na całym ekranie. Pomimo bardzo kompaktowej konstrukcji, projektory NEC PA1705UL oraz NEC PA1505UL mają jasność odpowiednio 17 000 i 15 000 lumenów, dzięki czemu wyświetlają ostry i wyraźny obraz nawet w bardzo jasnym otoczeniu.



Nowe modele projektorów instalacyjnych z serii PA będą dostępne na początku września 2023 roku.











Źródło: Info Prasowe - SHARP/NEC