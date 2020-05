NVIDIA Game Ready 446.14 WHQL dla kart GeForce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NVIDIA opublikowała dzisiaj najnowszy sterownik Game Ready dla kart graficznych GeForce dedykowany grze Valorant, wyczekiwanej strzelance FPP produkcji Riot Games. Zapewnia on również optymalizacje dla gier Minecraft: Dungeons, Disintegration oraz Crucible, a także posiada wsparcie dla aktualizacji Maj 2020 systemu Windows 10. Valorant, to nowa "strzelanka" twórców mega-hitu League of Legends, która zadebiutuje już 2 czerwca, a jej testy beta przyciągnęły setki tysięcy graczy. Valorant oferuje dynamiczną rozgrywkę i będzie dostępna za darmo.







Aktualizacja Maj 2020 systemu Windows 10 zapewnia wiele nowych funkcji. Należą do nich m.in. temperatura procesora graficznego pokazywana w Menedżerze zadań oraz nowe graficzne API DirectX 12 Ultimate. Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX obsługują ray tracing DirectX od momentu jego wprowadzenia na rynek w 2018 roku i wspierają najnowocześniejsze technologie graficzne zawarte w najnowszym API.



Każdy sterownik Game Ready posiada certyfikat zgodności WHQL, wydawany przez firmę Microsoft. Sterowniki możecie pobrać STĄD.













Źródło: Info Prasowe / NVIDIA