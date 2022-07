NVIDIA Studio ze wsparciem dla Blender, Sapphire Denoise AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowsze sterowniki NVIDIA Studio Driver zapewniają wzrost wydajności oraz wsparcie dla nowych funkcji w aplikacjach: Blender, Sapphire oraz Denoise AI dla twórców korzystających z platformy NVIDIA Studio. Najświeższa aktualizacja aplikacji Blender (3.2), zawiera wsparcie dla platformy OpenVDB w NVIDIA Omniverse. Graficy korzystający z OpenVDB mogą korzystać z nadpisywania dużych plików, co zdecydowanie przyspieszy ich pracę – eliminując konieczność zmniejszania lub konwertowania plików. Blender 3.2 udostępnia również funkcję Light Group, która umożliwia twórcom bezpośrednią modyfikację koloru lub natężenie źródeł światła bez konieczności renderowania po każdej zmianie.







Nowa wersja aplikacji BorisFX Sapphire 2022.5 wspiera konfiguracje multi-GPU w trakcie korzystania z akcelerowanych efektów specjalnych za pomocą wtyczki (plugin), w Blackmagic’s DaVinci Resolve. Dzięki takiemu rozwiązaniu czas renderowania może zostać przyspieszony nawet sześciokrotnie. Mamy też gratkę dla fotografów korzystających z aplikacji Topaz Denoise AI, najnowsza iteracja (3.7.0) wspiera platformę NVIDIA TensorRT, dzięki czemu twórcy skorzystają na znacznie szybszym obrabianiu zdjęć. Dotyczy to szczególnie funkcji odszumiania przeprowadzanej na plikach RAW.



W tym tygodniu przyjrzymy się bliżej pracy Daniela Barnes – który pracuje na stanowisku Senior Designer w NVIDIA. Jego specjalizacją jest modelowanie 3D oraz szeroko rozumiane projektowanie wizualne. W tym tygodniu Daniel dołączył do nas w NVIDIA Studio, aby opowiedzieć i pokazać swój proces twórczy przy tworzeniu kosmicznej sceny 3D nazwanej Journey.



Korzystając z laptopa wyposażonego w kartę graficzną GeForce RTX 3060, Daniel stworzył wspomnianą scenę szybko i efektywnie dzięki połączeniu materiałów i światła w Omniverse Create. Dodatkowo korzystał on również NVIDIA Canvas aby szybko (dosłownie w ciągu kilku minut) i efektywnie wygenerować kosmos za pomocą AI, które przekształciło „proste pociągnięcia pędzlem” w niesamowity widok.



Dodatkowo możliwość przełączania pomiędzy Adobe Substance 3D Painter Connector oraz biblioteką Omniverse NVIDIA vMaterials znacząco uprościła cały proces twórczy Daniela.



Więcej możecie przeczytać TUTAJ.







