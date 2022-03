NVIDIA prezentuje nowe narzędzia do tworzenia gier, w tym Streamline

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Oprócz zapowiedzianej w tym tygodniu platformie NVIDIA Omniverse dla twórców gier, przedstawiono także nowe narzędzia NVIDIA Streamline, NVIDIA Kickstart RT i GeForce NOW Cloud Playtest, które pomogą deweloperom zaoszczędzić czas, łatwiej implementować techniki RTX wspierane przez karty graficzne NVIDIA oraz usprawnić tworzenie wirtualnych światów. Na tegorocznej konferencji GDC NVIDIA zaprezentowała Streamline, otwartoźródłowy uniwersalny framework, który ma na celu uproszczenie integracji w grach i aplikacjach różnych technik superrozdzielczości oraz innych efektów graficznych od różnych producentów. Dzięki Streamline programiści mogą za jednym podejściem zakodować i dodać do swoich gier wiele technik.







Streamline zapewnia integrację z frameworkami typu plug-and-play. Znajduje się on pomiędzy interfejsem API gry a interfejsem API renderowania i wyodrębnia specyficzne dla SDK wywołania API, tworząc łatwą w użyciu platformę programistyczną Streamline. Zamiast ręcznego integrowania każdego SDK, programiści po prostu określają, które zasoby (np. wektory ruchu, głębia itp.) są wymagane przez docelowe wtyczki Streamline, a następnie ustalają, w którym miejscu wtyczki mają być uruchamiane w potoku graficznym.



Pakiet Streamline SDK, jest dostępny już od dziś i wspiera techniki NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) oraz Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA), a wkrótce zostanie dodana obsługa NVIDIA Image Scaling (NIS). Streamline działa w środowisku DirectX 11 i DirectX 12. Wsparcie dla API Vulkan jest obecnie w fazie beta i dostępne do testowania przez deweloperów.



Kickstart RT - zestaw startowy ułatwiający implementację ray tracingu

NVIDIA Kickstart RT sprawia, że wdrażanie ray tracingu w czasie rzeczywistym do silników gier jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie realistycznych odbić światła, cieni, okluzji otoczenia oraz globalnego oświetlenia.



Kickstart RT umożliwia programistom szybkie i łatwe dodanie realistycznego dynamicznego oświetlenia złożonych scen do silników gier w czasie znacznie krótszym niż w przypadku tradycyjnych metod. Narzędzie jest również pomocne tym twórcom gier, dla których aktualizacja ich silnika do API DirectX12 może być zbyt trudna. Zestaw Kickstarter RT jest już dostępny.



GeForce NOW Cloud Playtest - testuj gry z dowolnego miejsca za pośrednictwem chmury

Playtest to proces, w którym projektant gry testuje nowy tytuł pod kątem błędów i wad projektowych przed wypuszczeniem jej na rynek. Deweloperzy potrzebują innowacyjnych sposobów bezpiecznego i pewnego przeprowadzania tej istotnej części procesu tworzenia gier. Wszystko to jest teraz możliwe dzięki Cloud Playtest na platformie GeForce NOW Developer Platform.



Dysponując siecią obejmującą ponad 30 centrów danych w 80 krajach, GeForce NOW wykorzystuje moc chmury, aby przenieść na dowolne urządzenie wrażenia z gier uruchamianych na komputerach z kartami GeForce. Rozbudowana infrastruktura stanowi platformę programistyczną dla studiów i wydawców, umożliwiającą im wirtualne tworzenie gier, począwszy od ich testów.



Dzięki GeForce NOW Cloud Playtest, gracze i obserwatorzy mogą znajdować się w dowolnym miejscu na świecie. Twórcy gier mogą przesłać kompilację do chmury i zaplanować test rozgrywki, którym gracze i obserwatorzy zarządzają w swoim kalendarzu. Podczas sesji testowej gracz korzysta z aplikacji GeForce NOW uruchamiając w niej wybraną grę i jednocześnie przekazując obraz z kamery i dźwięk z mikrofonu, a obserwatorzy oglądają w chmurze rozgrywkę oraz transmisję z kamery internetowej.



Zaktualizowane zestawy SDK dla technik RTX oraz narzędzia do tworzenia gier

Na konferencji GDC firma NVIDIA poinformowała także o aktualizacjach pakietów SDK dla technik NVIDIA RTX Global Illumination, RTX Direct Illumination, Reflex i Real-time Denoisers. Aktualizacji doczekały się także ważne narzędzia do tworzenia gier, w tym NVIDIA Insight oraz NVIDIA Virtual Reality Capture and Reply.













Źródło: Info Prasowe / NVIDIA