NVIDIA rozpoczyna akcję GeForce Greats prowadzącą do targów CES

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dwadzieścia pięć lat temu NVIDIA wprowadziła na rynek GeForce 256, czyli pierwszy procesor graficzny (GPU), a już wkrótce prezes i założyciel firmy, Jensen Huang, zainauguruje targi CES swoim przemówieniem o przyszłości. Wydarzenie to poprzedzi szereg zaplanowanych akcji w mediach społecznościowych, które zabiorą użytkowników w nostalgiczną podróż po największych tytułach w historii gier na PC. Ponadto odbędzie się GeForce LAN 50, czyli 50-godzinny maraton gamingowy. Akcja GeForce Greats rozpoczęła się 12 grudnia w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Tiktok oraz X. W tym okresie NVIDIA świętuje gry, sprzęt i kulturę kształtujące 25 lat rozrywki na pecetach.











Od premiery pierwszych akceleratorów 3D i przełomowego GeForce 256, po współczesną grafikę wspieraną przez AI oraz imponujące, wysokobudżetowe produkcje, takie jak wyczekiwany Wiedźmin 4. Tytuł otrzymał właśnie swój pierwszy zwiastun. Firma CD Projekt we współpracy z Platige Image do prac użyła niestandardowej wersji silnika Unreal Engine 5, a całość wyrenderowano na niezapowiedzianej jeszcze karcie NVIDIA GeForce RTX. Można go obejrzeć tutaj.



Ogłoszono również GeForce LAN 50, czyli 50-godzinny maraton gamingowy, który odbędzie się zarówno stacjonarnie, jak i online. To powrót legendarnego wydarzenia z 2011 roku, kiedy NVIDIA zorganizowała trzydniowe święto grania na wycofanym ze służby lotniskowcu USS Hornet w Kalifornii. GeForce LAN 50 powróci dla fanów z całego świata i rozpocznie się w niedzielę, 5 stycznia 2025 r., o godz. 1:30 czasu polskiego. Uczestników czekają nie tylko emocjonujące rozgrywki, ale również liczne konkursy i atrakcyjne nagrody.



Zwieńczenie akcji nastąpi we wtorek 7 stycznia 2025 r., o godz. 3:30, kiedy to prezes i założyciel firmy NVIDIA Jensen Huang, oficjalnie otworzy targi CES 2025 wystąpieniem na żywo prosto z Las Vegas, transmitowanym do widzów na całym świecie w serwisach YouTube oraz Twitch.













źródło: Info Prasowe - NVIDIA