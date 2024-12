Steel Hunters - nowa gra studia Wargaming

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Studio Wargaming, nagradzany twórca i wydawca znanych na całym świecie gier online, jak World of Tanks czy World of Warships, z dumą prezentuje swoją najnowszą oryginalną produkcję – Steel Hunters, grę o bitwach mechów w modelu F2P, która w unikalny sposób łączy elementy mechanik gatunków battle royale i extraction shooterów. Nowy tytuł przedstawia świat intensywnych starć mechanicznych gigantów zwanych Łowcami, gdzie gracze uczestniczą w wypełnionych akcją bitwach, dążąc do spełnienia celów, dzięki którym zwiększą swój poziom i zdobędą niezbędny ekwipunek. Każdy z Łowców oferuje własny styl gry, unikalne zestawy umiejętności oraz systemy progresji, które umożliwiają wykorzystanie zróżnicowanych strategii i taktyk w walce z przeciwnikami w drodze do ostatecznego starcia w punkcie ekstrakcji.







“To wielka chwila dla studia Wargaming” – mówi Victor Kislyi, CEO Wargaming. „Jesteśmy najlepiej znani z tworzenia immersyjnych i wciągających cyfrowych hobby dla milionów graczy na całym świecie. Dzięki Steel Hunters, przekraczamy własne granice i prezentujemy coś zupełnie nowego. Mamy ambicję stworzyć jedno z najbardziej ekscytujących i fascynujących doświadczeń opartych na walkach mechów w historii”.

“Steel Hunters to wynik nadzwyczajnej pracy zespołowej i zaangażowania naszych utalentowanych zespołów w Guildford, Pradze i studiach na całym świecie” – mówi Mike McDonald, Product Director. „Przez ostatnie 3 lata pracowaliśmy niestrudzenie nad grą, która ma zaoferować niespotykany dotąd sposób prowadzenia bitew mechów przez połączenie elementów z różnych gatunków gier w jednym, niepowtarzalnym wydaniu. Dziś jesteśmy w końcu gotowi pokazać graczom, co budowaliśmy”.



Fabuła Steel Hunters osadzona w futurystycznych realiach opowiada historię ludzkości, która po katastroficznym wydarzeniu, stara się walczyć o przetrwanie. W celu zabezpieczenia pozaziemskiego surowca zwanego Starfall, stworzono Łowców. W walce o dominację, korporacje i frakcje przeistoczyły Łowców w potężne maszyny bojowe, wykorzystywane w wyścigu o przejęcie kontroli nad rzadkim surowcem pośród ruin zielonej, opuszczonej Ziemi.

Nadszedł czas przejąć stery nad nieustraszonym Łowcą i dołączyć do akcji. Już teraz trwają zapisy na ekskluzywne, 10-dniowe zamknięte testy dla graczy PC dostępne na stronach:

Wargaming Game Center: https://eu.wargaming.net/pl/wgc

Steam: https://store.steampowered.com/app/1691340





Najważniejsze informacje:

• Nowe podejście do battle royale i extraction shooterów – Steel Hunters łączy elementy mechanik hero i extraction shooterów oraz battle royale. Gracze ścierają się ze sobą w bitwach wcielając się w unikalnego Łowcę na arenie PvPvE, dążąc do wypełnienia zróżnicowanych celów w drodze do zwiększenia poziomu i pozyskania ekwipunku. Każdy krok prowadzi do ostatecznego starcia w punkcie ekstrakcji.

• W drodze do mistrzostwa mechanicznymi gigantami – jedną z głównych zalet Steel Hunters jest nauka gry poszczególnymi Łowcami i sposobów wykorzystania ich zestawów umiejętności i systemów progresji w najlepszy możliwy sposób.

• Taktyka ponad refleks – w przeciwieństwie do tradycyjnych strzelanek, zamiast szybkiego czasu reakcji, kluczowe jest zrozumienie mocnych stron, słabości, umiejętności i synergii między Łowcami. Mapy zostały zbudowane tak, aby pozwolić na taktyczne wybory oferując możliwości ataku z flanki czy zasadzki na przeciwnika.

• Duo symbioza – współpraca jest kluczem do zwycięstwa. Niezależnie od tego, czy grasz ze znajomym, czy dołączyłeś do innego Łowcy, wspólne wykorzystanie taktyk i umiejętności w dwuosobowym składzie będzie tym, co ostatecznie zdecyduje o wyniku bitwy.

• Spektakularna rozgrywka – zbudowana na silniku Unreal Engine 5, gra umieszcza graczy w realistycznym świecie, oferując możliwość zagłębienia się w fantazji spektakularnych starć mechów bojowych. Destrukcja środowiska jeszcze bardziej wzmacnia to wrażenie, jednocześnie umożliwiając bardziej taktyczną rozgrywkę.

• Wysoki poziom personalizacji – gracze mogą dostosować swoich Łowców, tworząc własne rozwiązania i kombinacje ekwipunku. Ponadto, elementy kolekcjonerskie i kosmetyczne oferują sposoby na wyrażenie własnego stylu.

















źródło: Info Prasowe - Wargaming