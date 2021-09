NZXT - Odświeżone chłodzenia AIO z serii Kraken

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NZXT ogłasza, że jej najnowsze chłodzenia z serii Kraken X i Kraken Z, jak również wentylatory AER RGB 2, będą dostępne w kolorze białym. Amerykanie podejmują wyzwanie, jakim jest stworzenie w pełni białego zestawu PC. Biała seria produktów chłodzących to bezpośrednia odpowiedź producenta na feedback społeczności. Nowości mają pozwolić użytkownikom lepiej wyrazić siebie, dając im więcej możliwości stworzenia swojej idealnej konstrukcji. Przy okazji zestaw Kraken 120 otrzymał kilka usprawnień w stosunku do poprzednich modeli. Zyskał on ulepszoną pompę z większym zasobnikiem wody, odświeżony wygląd i wsparcie dla ekosystemu akcesoriów ARGB zasilanych napięciem 5V.







Kluczowe zalety chłodzeń NZXT Kraken

- Zarządzanie poprzez autorską aplikację CAM, która pozwala m.in. na monitoring PC;

- Podwójne łopatki wentylatorów, które mają zapewnić szybką i cichą pracę;

- Łożyska FDB, które mają zagwarantować wysoką wydajność i długą żywotność, która szacowana jest na 60000 godzin.



Seria Kraken X-3 RGB White trafi do sklepów w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Sugerowane ceny detaliczne są następujące:

- Kraken X53 RGB 240 mm: około 740 PLN

- Kraken X63 RGB 280 mm: około 830 PLN

- Kraken X73 RGB 360 mm: około 1020 PLN



W przypadku chłodzeń Kraken Z-3 RGB również rynkowy debiut jest kwestią kilku miesięcy. Na rynek trafią wersje w kolorach czarnym i białym. Ceny poszczególnych modeli będą następujące:

- Kraken Z53 RGB 240 mm: około 1156 PLN

- Kraken Z63 RGB 280 mm: około 1250 PLN

- Kraken Z73 RGB 360 mm: około 1350 PLN



Zaktualizowany model NZXT Kraken 120 będzie dostępny w wersji czarnej. Producent wycenił go na około 360 PLN. Pojawi się on w ofertach sprzedawców wraz z pozostałymi nowościami marki.





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia