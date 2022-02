NZXT H1 v2 – udoskonalona wersja obudowy Mini-ITX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NZXT H1 v2 to obudowa typu all-in-one w standardzie SFX (small form factor case), która jest dostarczana z preinstalowanym chłodzeniem AIO, zasilaczem i riserem. W odświeżonej odsłonie znajdziemy takie ulepszenia jak: wydajniejsze chłodzenie, dodatkowy port USB A i udoskonalony uchwyt do pionowego montażu karty graficznej, tym razem PCIe Gen 4 (a nie Gen 3 jak dotychczas). Prezentowana obudowa posiada większe otwory w perforowanych panelach, co umożliwia lepszy przepływ powietrza. Wentylator na tylnej ściance ma zapewniać efektywniejsze chłodzenie karty graficznej, podczas najbardziej intensywnych obciążeń. Gabaryty NZXT H1 v2 również się zmieniły z 13 l na 15,6 l, dzięki czemu wewnątrz można pomieścić karty graficzne o długości do 324 mm. Użytkownik może zatem posiadać małą konstrukcję o potężnym potencjale.







W środku NZXT H1 v2 znajdziemy modularny zasilacz poświadczony certyfikatem 80 Plus Gold. Jego moc zwiększono z 650 W do 750 W, oferując tym samym użytkownikowi dodatkowy zapas energii. Fabrycznie zainstalowany kontroler wentylatora, pozwala za pośrednictwem oprogramowania NZXT CAM dostosować krzywe wentylatorów, monitorować temperaturę, a także tworzyć unikalne profile dopasowane do potrzeb każdego użytkownika. Przy projektowaniu obudowy NZXT H1 v2 producent wyciągnął wnioski z opinii recenzentów i społeczności. NZXT H1 v2 ma na nowo zaprojektowaną płytkę drukowaną risera, przy okazji zmienił się także jej dostawca. W nowej konstrukcji zastosowano bardziej rygorystyczny proces kontroli jakości, aby upewnić się, że każdy egzemplarz spełnia wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa.



Obudowa NZXT H1 v2 będzie dostępna w sprzedaży w wersji czarnej oraz białej, a jej sugerowana cena detaliczna wyniesie 1599 PLN.





Dane techniczne:

• Model: H1 v2

• Format: SFF

• Wymiary (S x W x G): 196 x 405 x 196 mm

• Waga: 7.6 kg

• Materiały: stal SGCC, hartowane szkło

• Obsługiwane formaty płyt głównych: mini-ITX

• Liczba slotów kart rozszerzeń: 2

• Liczba zatok na dyski 2.5”: 2

• Maks. wymiary karty graficznej: długość 324 mm, grubość 58 mm

• Chłodzenie wodne: tak, z radiatorem o długości do 140 mm

• Preinstalowane komponenty:

- chłodzenie wodne AiO z dwukomorową chłodnicą o długości 140 mm

- wentylator Aer P140, 500-1800 obr/min oraz 92 mm, 600-1800 obr/min

- modularny zasilacz SFX o mocy 750 W z certyfikatem 80 Plus Gold

- uchwyt montażowy na karty PCI-E 16x Gen 4.0

- dwukanałowy kontroler wentylatorów PWM

- filtry przeciwkurzowe na wszystkich otworach wlotowych

• Dostępne wersje kolorystyczne: czarna, biała

• Gwarancja: 3 lata na obudowę, chłodzenie AiO, uchwyt montażowy GPU oraz 10 lat na zasilacz





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia