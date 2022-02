Sony wprowadza dwa nowe odtwarzacze muzyczne Walkman

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony zapowiedziała dwa nowe odtwarzacze muzyczne klasy premium: NW–WM1ZM2 i NW-WM1AM2. Dzięki nim słuchanie muzyki o wysokiej rozdzielczości osiągnie nowy poziom, który usatysfakcjonuje najbardziej wybrednych audiofilów. Odtwarzacz NW-WM1ZM2 pozwala delektować się wysublimowanym, pełnym niuansów dźwiękiem, uzyskanym dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji sprzętu audio i zastosowaniu najlepszych dostępnych komponentów. Jego wyjątkowo wyrafinowana konstrukcja zapewnia słuchaczom niepowtarzalne przeżycia i wynosi nagradzaną linię Sony Signature Series na nowe szczyty.







Obudowa odtwarzacza NW-WM1ZM2 jest wykonana z pozłacanej miedzi beztlenowej (OFC), oczyszczonej do 99.99%. Użycie tego materiału zwiększa sztywność i powiększa masę elektryczną obwodów cyfrowych. W rezultacie powstaje czysty, rozległy dźwięk, a każdy instrument brzmi jak na żywo. Odtwarzacz NW-WM1AM2 ma ramkę ze stopu aluminium. Pełni ona funkcję sztywnej obudowy i chroni urządzenie przed różnymi rodzajami zakłóceń, w tym elektrycznymi. Rezultat to bardziej stabilny dźwięk o wysokiej jakości.



Odtwarzacze NW-WM1ZM2 i NW-WM1AM2 są wyposażone we wzmacniacze cyfrowe S-Master HX, opracowane specjalnie do odtwarzaczy Walkman. Te w pełni cyfrowe wzmacniacze niezwykle czysto odtwarzają bogaty, pełny dźwięk. Do poprawy brzmienia przyczynia się dodatkowo wysokiej jakości lut bezołowiowy.



Czerpiąc inspirację z pionierskiego modelu DMP-Z1, konstruktorzy obu odtwarzaczy zastosowali jeszcze mocniejsze niż w poprzednich modelach zasilacze obwodu analogowego i cyfrowego. Ulepszono także kondensatory: w odtwarzaczach NW-WM1ZM2 i NW‑WM1AM2 zastosowano różnego rodzaju kondensatory FT CAP3 (z polimerem wielkocząsteczkowym) oraz duży kondensator z polimerem wielkocząsteczkowym, odznaczający się dużą pojemnością i małą rezystancją. Blok cyfrowy przykryto osłoną z frezowanej miedzi OFC, dzięki czemu dźwięk zdaje się wypływać z ciszy.



Aby zapewnić gładkość i dużą moc dźwięku z odtwarzacza NW-WM1ZM2, do połączenia podstawy wzmacniacza z symetrycznym gniazdem słuchawkowym użyto grubego przewodu KIMBER KABLE, tak jak w renomowanym modelu DMP-Z1. Wszystko po to, by sygnał audio miał jak najlepszą jakość, a słuchacz mógł pozostać sam na sam z muzyką.



W odtwarzaczu NW-WM1AM2 wykorzystano przewód z miedzi beztlenowej (OFC) o niskiej rezystancji, zapewniający małe zniekształcenia i lepszą separację kanałów audio. Lepszy dźwięk z obu odtwarzaczy Walkman to także efekt użycia rezystorów Fine Sound Register i dwóch układów taktujących. Z kolei w procesie lutowania rozpływowego firma Sony po raz pierwszy użyła lutu z domieszką złota. Znacząco poprawiło to rozmieszczenie dźwięków i rozszerzyło przestrzeń dźwiękową.



Odtwarzacze NW-WM1ZM2 i NW-WM1AM2 są wyposażone w system remasteringu DSD, którego działanie polega na przekształcaniu sygnału audio w formacie PCM (Pulse Code Modulation) na sygnał DSD (Direct Stream Digital) 11.2 MHz. Nowe odtwarzacze tchną życie także w muzykę ze skompresowanych plików cyfrowych, optymalizując ją w czasie rzeczywistym przy użyciu funkcji DSEE Ultimate. Udoskonalony algorytm zapewnia obecnie jeszcze lepsze rezultaty podczas odtwarzania bezstratnego dźwięku w jakości CD (16 bitów, 44,1/48 kHz). Przywracanie subtelnych niuansów akustyki i zakresu dynamicznego zapewnia słuchaczowi pełniejsze wrażenia.



Odtwarzacze NW-WM1ZM2 i NW-WM1AM2 współpracują z sieciami Wi-Fi, co w połączeniu z platformą Android 11 oznacza dostęp do olbrzymiego katalogu gatunków i wykonawców z całego świata. Użytkownik może pobierać utwory z internetowych serwisów muzycznych lub słuchać muzyki w streamingu. Do odtwarzacza można również podłączyć komputer, by przesyłać utwory i listy odtwarzania z własnej kolekcji.



Obsługę nowych odtwarzaczy ułatwia powiększony do 5.0 cali (12.7 cm) wyświetlacz dotykowy, którego rozdzielczość wzrosła do HD (High Definition). Użytkownik może ponadto dostosować zawartość głównego ekranu odtwarzacza Walkman® do własnych potrzeb i upodobań.



Aby zapewnić pełną swobodę słuchania muzyki w każdym miejscu, oba modele mogą nieprzerwanie odtwarzać nagrania o wysokiej rozdzielczości FLAC 96 kHz nawet przez 40 godzin. Szybkie przesyłanie plików z muzyką i podłączanie różnych urządzeń umożliwia port USB Type-C w obu modelach. Odtwarzacz NW-WM1ZM2 ma 256 GB wbudowanej pamięci, a NW-WM1AM2 — 128 GB. Oba modele są ponadto wyposażone w gniazdo na kartę microSD, pozwalają więc stale mieć ze sobą nawet największą kolekcję nagrań.



Odtwarzacze NW-WM1ZM2 i NW-WM1AM2 będą dostępne od kwietnia 2022 r.













