HAMA - aktywne anteny DVB-T/DVB-T2 Performance 45 i 55

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przed nami zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Jeśli chcemy odbierać ją w najlepszej jakości, umożliwi to pokojowa antena do odbioru telewizyjnych i radiowych kanałów cyfrowych z funkcją aktywnego wzmacniania obrazu oraz dźwięku. Doskonale nada się do oglądania treści w ostrej jak brzytwa rozdzielczości 4K. Można jej używać w domu, aucie czy nawet na łodzi. Zmiana na przejściu z DVB-T MPEG-4 (H.264) na nowszy typ DVB-T2 HEVC (H.265). W wielkim skrócie, dzięki temu możemy liczyć na lepszą jakość obrazu (większość programów będzie nadawana w jakości HD), możliwość uruchomienia nowych programów przez nadawców (również w jakości 4K, rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli), docelowe nadawanie większej liczby multipleksów (nowe MUX5 i MUX6) czy większą pojemność multipleksów, co przekłada się na bardziej wydajny kodek obrazu. Zwiększy się też liczba dostępnych darmowych kanałów.







Jednak żeby cieszyć się dobrodziejstwami tej jakościowej zmiany, nasz telewizor musi być dostosowany do standardu DVB-T2. Według niektórych szacunków, przez względy techniczne, w lipcu tego roku nawet dwa miliony widzów może zostać bez dostępu do naziemnej telewizji cyfrowej. Jeśli akurat nasz odbiornik nie obsługuje nowego standardu, nie musimy kupować nowego. Wystarczy zaopatrzyć się w zewnętrzny tuner DVB-T2.



W odpowiedzi na te nieuchronne jakościowe zmiany warto zainteresować się dwiema wewnętrznymi aktywnymi antenami Hama - modelami Performance 45 i Performance 55. Służą do cyfrowego odbioru sygnału TV (DVB-T/DVB-T2) i sygnałów radiowych (DAB/DAB+). Wystarczy podłączyć je do telewizora, radia lub wspomnianego tunera i korzystać ze wzmocnionego sygnału, co oznacza znacznie lepszą jakość obrazu oraz dźwięku.



Takie urządzenie zostało stworzone wprost z myślą o wkomponowaniu się w stolik RTV, choć można je też zawiesić na ścianie pionowo lub poziomo. Nadano im więc płaski kształt i czarny kolor, a niewielkie gabaryty sprawią, że bez problemu można je umieścić w bezpośrednim sąsiedztwie telewizora. Wewnętrzna antena w mieszkaniu to po prostu zwykła wygoda. Opisywane modele zaopatrzono we wtyczkę koaksjalną, a w zestawie znajdziemy też kabel USB.



Każda z tych anten gwarantuje automatyczne aktywne wzmocnienie sygnału dla jak najlepszej jakości obrazu i dźwięku, zawiera filtr LTE (telefonia komórkowa nie zakłóci sygnału), jest doskonała do oglądania treści w rewelacyjnej rozdzielczości 4K i oferuje sporą moc. Jej zakres częstotliwości to: B III (174–230 MHz) i B IV (470–790 MHz). Producent pomyślał o bardzo dużej powierzchni odbiorczej. Natomiast dzięki zasilaczowi USB (brak w zestawie) antena może być również używana w aucie (w tym w samochodach kempingowych) i chociażby na żaglówkach, dając możliwość oglądania ulubionych programów telewizyjnych na wyjeździe.



Dodatkową oszczędność energii uzyskano dzięki trybowi wyłączenia. Polega on na tym, że zasilanie jest dostarczane przez port USB lub złącze antenowe urządzenia docelowego. Oznacza to, że jeśli jest ono wyłączone i zasilanie nie jest już dostarczane przez złącza USB lub antenowe, antena nie będzie pobierać prądu. Warto podkreślić, że aby sygnał DVB-T2 anteny mógł być przetwarzany, telewizor powinien być wyposażony w tuner DVB-T2. Inaczej potrzebny będzie dodatkowo odbiornik DVB-T2 lub boks DVB-T2.



Sugerowana cena detaliczna wewnętrznej anteny wynosi 69 PLN (model Performance 55) i 64.99 PLN (model Performance 45) przy dwuletniej gwarancji.

































Źródło: Info Prasowe / HAMA