NZXT H510 - obudowa dla fanów World of Warcraft

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Firma NZXT rozpoczęła przedsprzedaż limitowanej serii obudowy H510. Miłośnicy gry World of Warcraft mogą wybrać model ze stylistyką nawiązującą do frakcji, za którą się opowiadają. Na fanów Hord i Przymierza czeka po tysiąc sztuk każdego z wariantów. NZXT H510 Alliance i NZXT H510 Horde to obudowy typu midi tower. Każda z nich ma podwójne przeszklenie, z przodu i z boku, i pozwala na instalację płyt głównych w formacie ATX. Na frontowym panelu limitowanych modeli znalazło się miejsce na podświetlane logo wybranej frakcji. Użytkownicy mogą także skorzystać z wyprowadzonych na nim złączy audio i USB typu C.







Obudowy NZXT H510 Alliance i NZXT H510 Horde zostały wyposażone w dwa wentylatory, które wspomagają obieg powietrza. Jeden z nich zainstalowano z przodu, by tłoczył chłodne powietrze do wnętrza obudowy, drugi zaś z tyłu, by wyprowadzał je na zewnątrz. Oba mają po dwanaście centymetrów średnicy. Wszystkie wloty powietrza zabezpieczono filtrami przeciwkurzowymi.



Wewnątrz prezentowanych obudów przewidziano miejsce na pokaźne chłodzenia procesorów (do 165 mm wysokości) oraz wydajne karty graficzne (do 381 mm długości), które można zamontować również w pozycji pionowej. Użytkownicy mają także możliwość instalacji zestawów AiO z chłodnicami o długości do 280 mm. Całości dopełnia zintegrowane podświetlenie LED. Dzięki obecności kontrolera NZXT Smart Device V2 ustawienia iluminacji i wentylatorów można kontrolować z poziomu darmowej aplikacji NZXT CAM.



Obudowy NZXT H510 Alliance i NZXT H510 Horde wykonano ze stali i szkła, i wyceniono na około 850 PLN. W Polsce pojawią się one w sprzedaży już w styczniu przyszłego roku.





Dane techniczne:

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 210 x 460 x 428 mm

• materiał: stal, hartowane szkło (lewa ścianka i front)

• waga: 6.8 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 165 mm

• maks. długość karty graficznej: 381 mm (lub 325 mm w przypadku korzystania z chłodzenia AiO)

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok na napędy dyskowe:

- 2.5”: 2 +1

- 3.5”: 2+1

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 2 x 120 mm lub 2 x 140 mm z przodu (zainstalowany 1 x 120 mm AER F120 Case)

- 1 x 120 mm lub 1 x 140 mm na górze

- 1 x 120 mm z tyłu (zainstalowany 1 x 120 mm AER F120 Case)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak, do 280 mm

• wyprowadzone złącza:

- 1 x USB 3.1 Gen 1 (typ A)

- 1 x USB 3.1 Gen 2 (typ C)

- 1 x wyjście słuchawkowe





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia