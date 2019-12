Starter Play ze swoim ulubionym Youtuberem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nie masz pomysłu na prezent? Play podsuwa rozwiązanie w postaci starterów z wizerunkami i dedykacjami od najpopularniejszych polskich influencerów. Starter kosztuje 25 zł i oferuje na start pakiet 25 GB internetu oraz rozmowy i sms-y bez limitu do wykorzystania przez 30 dni. Gwiazdy polskiego YouTube’a już od dłuższego czasu współpracują z siecią Play. Poprzednie akcje specjalne, w których fani mogli kupić unikalne startery z twarzami swoich idoli, cieszyły się ogromnym sukcesem i zainteresowaniem. Nadszedł czas na trzecią, odświeżoną edycję, w której ponownie udział wzięli twórcy z #teamplay







Wartością extra dla fanów Twórców jest oczywiście wizerunek wybranego Youtubera oraz mała niespodzianka w środku, w postaci tajemniczej dedykacji. Opakowanie startera zostało przemyślane i zaprojektowane tak, aby część z wizerunkiem i niespodzianką można było oderwać od całości, dzięki czemu w łatwy sposób można zamienić je na fanowską pamiątkę.



Fani będą mieli do wyboru dziewięć wizerunków najpopularniejszych twórców na polskim YouTube - Disowskyy, Izak, Karolek, Blowek, Friz, Martin Stankiewicz, Manoyek, Szparagi i Sitr0x. Dziesiąty starter zawiera wizerunki ambasadorów drużyny esportowej Illuminar Gaming.



Limitowany starter kosztuje 25 zł i umożliwia wykorzystanie aż 25 GB internetu oraz oferuje nielimitowane rozmowy i sms-y do wszystkich sieci przez 30 dni. Jako bonus na start po aktywacji startera przyznawane jest aż 15 GB danych. Dodatkowo na karcie automatycznie włączona jest korzystna taryfa SOLO M, w której skład wchodzą nielimitowane rozmowy oraz SMS-y i 10 GB. Pakiet jest odnawialny co miesiąc pod warunkiem posiadania odpowiedniej ilości środków na koncie. Taryfa na starterze może być także zmieniona na dowolną inną z oferty PLAY.



Uwaga! Pula starterów jest ograniczona. Za współpracę i koordynację influencerów odpowiadają: MediaCom Beyond Advertising oraz Agencja Plej.













