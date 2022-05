NZXT H7 - nowa seria przestronnych obudów dla entuzjastów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NZXT przedstawia nowe obudowy typu mid-tower z serii H7, do której będą zaliczać się trzy modele: podstawowy H7, H7 Flow i H7 Elite. Ich cechą charakterystyczną jest prosty i elegancki wygląd. Producent zapowiada, że zapewnią względnie niskie temperatury procesora i karty graficznej, oferując przy tym łatwe zarządzanie przewodami czy beznarzędziowy montaż paneli bocznych. Obudowa NZXT H7 wyróżnia się otwieranym górnym panelem, co powinno zapewnić wyższą wydajność cieplną, a także ułatwiony montaż nawet dużych radiatorów 360 mm. Producent zadbał także o możliwość prostego zarządzania kablami poprzez zastosowanie poszerzonych kanałów, dodanie specjalnych haczyków do chwytania przewodów, jak i ogólne uzyskanie dużej przestrzeni we wnętrzu obudowy.







Warto wyróżnić także beznarzędziową obsługę panelów bocznych, która np. przyspieszy proces wymiany komponentów. Mamy tu więc do czynienia z konstrukcją inspirowaną modelem H710, która jest nieco smuklejsza, bardziej estetyczna i oferująca większą liczbą opcji kolorystycznych. Podstawowy model NZXT H7 dostępny jest w białym, czarnym lub czarno-białym wariancie.



NZXT H7 Flow

Model H7 Flow stanowi ciekawą alternatywę dla podstawowej wersji obudowy H7. Zapewnia te same funkcje, jednak na uwagę zasługuje dodatkowy perforowany panel przedni, który jest dołączony do zestawu. Ta obudowa także dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej lub czarno-białej.



NZXT H7 Elite

H7 Elite to flagowa odsłona obudowy H7, która powinna stanowić interesującą opcję dla entuzjastów zainteresowanych podświetleniem RGB. Oprócz wszystkich funkcji modeli H7 i H7 Flow, wersja Elite posiada dodatkowy panel ze szkła hartowanego i trzy zamontowane z przodu wentylatory RGB z serii F o średnicy 140 mm. Co więcej, na pokładzie znalazł się także 6-kanałowy kontroler wentylatorów z 3-kanałową obsługą podświetlenia RGB. Całym systemem iluminacji można sterować z poziomu oprogramowania NZXT CAM. Obudowa H7 Elite dostępna jest tylko w białej lub czarnej wersji kolorystycznej.



Firma NZXT wprowadza na rynek także dodatkowe akcesoria do obudów z serii H7. W ofercie można znaleźć nową linię wentylatorów z serii F, które dostępne są w kolorze czarnym lub białym oraz w rozmiarach 120 mm i 140 mm. Dostępny jest również specjalny zestaw ze wspornikiem dla karty graficznej. Znajduje się w nim stalowy uchwyt zdolny do utrzymania nawet najcięższych układów GPU, który da możliwość wertykalnego ułożenia karty przy zachowaniu dużej przestronności obudowy. Jak zapewnia producent, znajdujący się w pakiecie riser jest elastyczny, trwały i kompatybilny również z innymi obudowami.



Ostatnim oferowanym akcesorium jest kontroler wentylatora NZXT RGB znajdujący się w modelu H7 Elite, który będzie przeznaczony dla posiadaczy modeli H7 i H7 Flow pragnący zastosować w swojej obudowie podświetlenie RGB sterowalne za pomocą aplikacji NXZT CAM.



Ceny sugerowane obudów NXZT z serii H7 prezentują się następująco:

• H7: 139.99 EURO

• H7 Flow: 139.99 EURO

• H7 Elite: 209.99 EURO

Ceny sugerowane akcesoriów do obudów NXZT H7:

• Wspornik do wertykalnego montażu GPU: 89.99 EURO

• Kontroler wentylatora RGB V2: 34.99 EURO

Obudowy NZXT H7 będą dostępne w sklepach już w najbliższych dniach.



































Źródło: Info Prasowe / NZXT