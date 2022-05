NAVITEL RC3 PRO wideorejestrator samochodowy z 3 kamerami

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Navitel RC3 PRO został wyposażony w trzy kamery – przednią, wewnętrznąoraz tylną. Kamera przednia o kącie widzenia obiektywu 135° nagrywa w rozdzielczości Full HD 1920x1080, w 30 kl./s., a za wysokiej jakości filmy odpowiada sensor optyczny GC4653 (2K). Kamera wewnętrzna 110° wraz z sensorem F37 oraz diodami IR (podczerwień) zapewniają nagrywanie wideo nawet w ciemności. Kamera wewnętrzna ma opcję odpięcia od korpusu kamery głównej. Tylna kamera o kącie 106° rejestruje również w rozdzielczości Full HD 1920x1080, w 30 kl./s., zachowując wysoką jakość materiałów dzięki sensorowi GC2053 (NightVision). Wszystkie nagrania zapisywane są na karcie pamięci o pojemności do 128 GB. Za stabilną i niezakłóconą pracę urządzenia odpowiada zaś procesor MSTAR 8629Q.



Ekran dotykowy o przekątnej 3,16” umożliwia podgląd nagrań, a także zmianę ustawień kamery. Na ekranie wyświetlane są takżeinformacje o prędkości jazdy, ostrzeżenia o fotoradarach i innych obostrzeniach na drodze, dostarczane poprzez moduł GPS.

RC3 PRO został wyposażony również w Wi-Fi, który umożliwia połączenie wideorejestratora ze smartfonem i zarządzanie nim z poziomu dedykowanej aplikacji mobilnej Navitel DVR Center.

Wśród funkcji urządzeniauwzględnionotryb parkingowy, który stanowi ochronę auta na parkingu. Dla prawidłowego działania trybu konieczne jest podłączenie wideorejestratora do stałego źródła zasilania poprzez NAVITEL SMART BOX MAX*.

Jako alternatywę dla klasycznej baterii producent zastosował superkondensator. Podtrzymuje on zasilanie i jest odporny na warunki zewnętrzne (upał, mróz), czy też podczas wypadku, gdy zasilanie zostanie odłączone. Charakteryzuje się długą żywotnością i dużą pojemnością przy kompaktowych wymiarach.







„RC3 PRO to zupełnie nowa propozycja kamery samochodowej, która właśnie trafia na polski rynek. Wideorejestrator wyróżnia przede wszystkim to, że nagrywa z trzech obiektywów jednocześnie, zapewniając obraz z niemalże dookoła auta oraz jego wnętrza. Takie rozwiązanie daje kierowcy pełne poczucie bezpieczeństwa na wypadek nieprzewidzianych sytuacji na drodze. Urządzenie sprawdzi się zarówno w przejazdach prywatnych, jak i komercyjnych, z uwagi na możliwość rejestracjitakże kabiny samochodowej. Uważam, że szukając kamery do auta, warto zwrócić uwagę na Navitel RC3 PRO ze względu na mocne parametry oraz nietypową konstrukcję sprzętu” – mówi Tobiasz Jankowski, CEO Navitel Europe.



„Na rynku wideorejestratorów samochodowych działam od ponad 8 lat i bacznie obserwuję systematyczny rozwój technologiczny tych urządzeń. Popularne kamerki do auta oferują coraz lepsze parametry, wyższą jakość zapisu video oraz szereg funkcjonalności dodatkowych. Navitel RC3 PRO to świetny przykład urządzenia najnowszej generacji, oferującego wiele możliwości oraz wysoką jakość w nowoczesnej i dyskretnej formie obudowy. Funkcja rejestrowania obrazu video z trzech obiektywów jednocześnie gwarantuje niemalże panoramiczny monitoring pojazdu nie tylko podczas jazdy, alerównieżw trakcie postoju. Sądzę, że RC3 PRO zdobędzie uznanie użytkowników, którym zależy na kompleksowym monitoringu swojego samochodu” – mówi Dawid Lorenz, właściciel sklepu wideorejestratory24.pl.



W zestawie oprócz wideorejestratora znajdują się:tylna kamera, uchwyt samochodowy, ładowarka samochodowa 12/24 V,czytnik kart pamięci,ściereczka z mikrofibry,instrukcja obsługi, karta gwarancyjna i licencja nawigacyjna na smartfon/tablet z mapami 47 krajów.



NAVITEL RC3 PRO dostępnyjest w specjalistycznym sklepie internetowym wideorejestratory24.pl oraz w sieci sklepów Media Expert. Sugerowana cena urządzenia – 999 złotych.





















Źródło: Informacja Prasowa