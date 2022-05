Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Modern Wolf i Mi-Clos Studio zapowiedziały dziś wyczekiwaną grę Out There: Oceans of Time na PC.

Śmierć to jedna zła decyzja w tej strategicznej kosmicznej epopei, łączącej elementy rogue-like, zarządzania surowcami i interaktywnej fikcji w przepięknej galaktyce, która zmienia się za każdym razem, gdy grasz. Dołącz do kapitana Nyx i Sergeia w kosmicznej podróży pełnego odkupienia, próbując odnaleźć Archona - potężną istotę, która chce zdominować cywilizacje galaktyki. W sequelu wielokrotnie nagradzanego hitu Out There z 2014 roku gracze wchodzą w interakcje z dziwnymi formami życia, rekrutują członków załogi i mądrze zarządzają swoimi surowcami podczas przemierzania gwiazd. Wszystko to i jeszcze więcej można zobaczyć w nowym zwiastunie premierowym, który prezentuje oszałamiającą grafikę i niepokazywaną wcześniej rozgrywkę.





Źródło: Informacja Prasowa

"Dziś wypuszczamy w świat nasz największy i najbardziej ambitny projekt" - powiedział Michael Peiffert, założyciel i dyrektor kreatywny Mi-Clos Studio - "jest zwieńczeniem prawie trzech lat ciężkiej pracy. Nie mógłbym być bardziej dumny z tego, co udało nam się stworzyć; Out There: Oceans of Time jest listem miłosnym do gatunku Sci-Fi i mam nadzieję, że nasi gracze poczują tę pasję, rozpoczynając swoje własne podróże przez kosmos."Los wszechświata jest w Waszych rękach.Out There: Oceans of Time jest już dostępna na PC na Steam, Epic Games Store i GoG w cenie 89,99 zł.