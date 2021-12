NZXT H710i Cyberpunk 2077

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NZXT prezentuje przygotowaną we współpracy z CD Projekt Red obudowę H710i, utrzymaną w klimacie Cyberpunk 2077. Ta gra oparta na narracji gra RPG z otwartym światem, rozgrywająca się w najbardziej tętniącej życiem i niebezpiecznej metropolii przyszłości - Night City. Śledzimy tutaj losy V, rosnącego w siłę najemnika w świecie cybernetycznych, ulicznych wojowników, zaawansowanych technologicznie netrunnerów i korporacyjnych life-hackerów. Dzięki charakterystycznej dla CD Projekt RED koncepcji wyborów niosących za sobą konsekwencje, gracze stają przed trudnymi decyzjami, mającymi wpływ na przebieg gry. Cyberpunk 2077, zdobywca ponad 200 nagród, jest osadzony w uniwersum klasycznego, papierowego systemu RPG Cyberpunk 2020.







Inspiracja CRFT 09

Najnowsza linia produktów dla graczy NZXT CRFT została zaprojektowana aby przenieść żywy i wyrazisty świat Cyberpunka 2077 bezpośrednio na biurka największych fanów. Obudowa jest oparta na stylu potężnej korporacji Arasaka. Ich sterylny design określany jako “substancja ponad stylem” jest zamalowany ekspresyjnym graffiti graniczącym z kiczem - aktem buntu i autoekspresji mieszkańców Night City.



Cechy obudowy NZXT CRFT 09 - H710i Cyberpunk

• Zmodyfikowane malowanie, oparte na etosie projektowania korporacji Arasaka;

• Graffiti z całego Night City na ściance z hartowanego szkła;

• Zawieszka Cyberpunk 2077 oraz uchwyt z motywem korporacji Arasaka jako dodatki do każdej obudowy

• Kultowy pas do zarządzania przewodami i boczny panel z hartowanego szkła bez jakichkolwiek elementów naruszających jego strukturę;

• Wentylatory Aer F120 dla optymalnego obiegu powietrza wewnątrz obudowy. Przedni panel i wloty zasilacza posiadają wymienne filtry przeciwkurzowe. Zawiera ona także odwracalny, zdejmowany i montowany od góry wspornik przeznaczony dla radiatorów o długości 240 - 360 milimetrów. Ma on ułatwiać montaż zestawów AiO i customowych układów chłodzenia cieczą;

• Korzysta z aplikacji NZXT CAM do monitorowania i kontroli nad systemem. Pozwala ona na wybór spośród predefiniowanych lub własnych ustawień dla wbudowanego podświetlenia RGB oraz wentylatorów, aby stworzyć idealny PC.



Chętni na zakup obudowy CRFT 09, NZXT H710i Cyberpunk 2077 powinni przygotować około 1300 PLN i śledzić oferty lokalnych sprzedawców. Powinna ona trafić do nich w najbliższym czasie. Warto pamiętać, że producent przygotował jedynie 1000 egzemplarzy tego modelu.





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia