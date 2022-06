NZXT Signal 4K30 i HD60 - nowe rejestratory obrazu dla streamerów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NZXT słynie ze sprzętu przeznaczonego dla graczy, jednak producent nie zamyka się także na potrzeby streamerów. Do sprzedaży trafiają właśnie nowe karty przechwytujące Signal 4K30 i HD60, które pomogą twórcom rozpocząć streamowanie bez wielkich inwestycji. Jak deklaruje producent, nowe rejestratory obrazu od NZXT są bardzo proste w obsłudze. Wystarczy podłączyć je do dowolnego urządzenia wyposażonego w port HDMI, jak np. konsola do gier, aparat lub komputer, po czym automatycznie zyskują gotowość do strumieniowego przesyłania obrazu. Karty posiadają złącze USB Gen 3.2 i są przeznaczone do współpracy z oprogramowaniem OBS, Streamlabs i wieloma innymi. Co więcej, rejestratory są kompatybilne z popularnymi komunikatorami wideo, jak np. Skype, Zoom czy Discord.







NZXT Signal 4K30

Model 4K30 przeznaczony jest do przechwytywania wideo w maksymalnej rozdzielczości 4K w 30 klatkach na sekundę. Jednocześnie karta przetworzy materiał w HDR w 4K przy 60 klatkach na sekundę, 1440p przy 144 klatkach na sekundę lub 1080p przy 240 klatkach na sekundę z zerowym opóźnieniem. Urządzenie powinno się sprawdzić w streamowaniu materiałów nagrywanych np. na konsolach nowej generacji czy wydajnych gamingowych pecetach.



NZXT Signal HD60

Model HD60 został stworzony do przechwytywania wideo w rozdzielczości 1080p z 60 klatkami na sekundę przy odtwarzaniu w 4K, 1440p lub 1080p przy 60 klatkach na sekundę bez żadnych opóźnień. Ten rejestrator zapowiada się w sam raz dla streamerów, dla których punktem wyjścia są platformy takie jak Twitch czy YouTube. Według producenta urządzenie będzie odpowiednie do nagrywania materiału np. na konsoli poprzedniej generacji, Nintendo Switch lub aparatu z wyjściem HDMI.



Wraz z nowymi kartami przechwytującymi Signal firma NZXT zaprezentowała także kabel Chat. Ten 2-metrowy przewód ułatwi korzystanie ze słuchawek i przechwytywania dźwięku w czasie streamowania - wystarczy tylko podłączyć go do wejścia liniowego płyty głównej. To rozwiązanie powinno przekonać szczególnie osoby często korzystające z zestawu słuchawkowego podłączonego bezpośrednio do kontrolera.

Ceny rejestratorów prezentują się następująco:

• NZXT Signal HD60 - 149.99 Euro

• NZXT Signal 4K30 - 199.99 Euro



Do sprzedaży trafia też 2-metrowy przewód Chat w cenie 9,99 euro. Nowe produkty NZXT powinny być niebawem globalnie dostępne w sklepach.



































Źródło: Info Prasowe / AMD