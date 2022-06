CORSAIR K70 RGB TKL w wersji optyczno-mechanicznej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży nową klawiaturę z serii K70 RGB TKL CHAMPION SERIES. K70 RGB TKL Optyczno-Mechaniczna to ceniona, turniejowa konstrukcja K70 RGB TKL bez bloku numerycznego i z elegancką, aluminiową obudową. Nowa wersja oferuje ekstremalnie szybkie, oryginalne optyczno-mechaniczne przełączniki klawiszy CORSAIR OPX. Optyczno-mechaniczne przełączniki klawiszy CORSAIR OPX wyróżniają się niezwykle krótką, 1-milimetrową odległością aktywacji, która umożliwia szybkie rejestrowanie wprowadzanych poleceń. Płynny ruch liniowy znakomicie sprawdza się w grze na wysokim poziomie, a każdy przełącznik ma gwarantowaną wytrzymałość do 150 milionów naciśnięć klawisza. Te wysokiej klasy przełączniki są osadzone w cenionej, aluminiowej obudowie K70, która słynie z wytrzymałości.







Kompaktowy format bez bloku numerycznego pomaga w przewożeniu klawiatury oraz umieszczeniu jej na małej przestrzeni, natomiast odłączany kabel USB typu C umożliwia bardzo proste łączenie z dowolnym komputerem poza domem. Solidne nakładki klawiszy z PBT formowanego w dwóch cyklach zostały precyzyjnie wykonane z myślą o odporności na wycieranie. Klawisze PBT sprawiają wrażenie nowych z wyglądu i w dotyku nawet po latach używania. Technologia CORSAIR AXON Hyper-Processing zastosowana w K70 RGB TKL OPX umożliwia raportowanie naciśnięć klawiszy z częstotliwością 8 000 Hz, czyli nawet 8 razy szybciej niż w standardowych klawiaturach gamingowych. Dzięki temu polecenia wydawane przez gracza są rejestrowane i docierają do komputera znacznie szybciej. Zgodnie z rygorystycznymi regulaminami turniejów można przed przystąpieniem do walki błyskawicznie przełączyć podświetlenie na statyczny kolor i wyłączyć makra za pomocą innowacyjnego przełącznika turniejowego.



Nowa wersja popularnej K70, K70 RGB TKL Optyczno-Mechaniczna, oferuje jasne RGB wszystkich poszczególnych klawiszy sterowane w szerokim zakresie za pomocą oprogramowania CORSAIR iCUE. Ponadto, gracze otrzymają klawisze multimedialne z solidnym, aluminiowym pokrętłem regulacji głośności, a także pamięć wewnętrzną na nawet 50 profili, z których można korzystać poza domem.



CORSAIR K70 RGB TKL Optyczno-Mechaniczna jest już dostępna w sprzedaży w oficjalnym sklepie CORSAIR. W Polsce sprzęt pojawi się do końca lipca br. Klawiatura jest objęta dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną kalifornijskiej firmy.





























Źródło: Info Prasowe / Corsair