HTC prezentuje smartfon Desire 22 pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Firma HTC zaprezentowała nowy smartfon - HTC Desire 22 pro. Urządzenie zostało stworzone specjalnie z myślą o współpracy z lekkimi, immersyjnymi okularami VR, VIVE Flow. HTC Desire 22 pro idealnie nadaje się do tego, aby rozpocząć podróż po wirtualnym świecie VIVERSE. Desire 22 pro to najnowszy smartfon ze średniej półki od HTC. Telefon został wyposażony w 6,6 calowy ekran o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli, odświeżaniu 120Hz i ochroną Gorilla Glass. Smartfon otrzymał także mocny zestaw aparatów: główny obiektyw z matrycą o rozdzielczości 64 megapikseli (f/1.79), aparat szerokokątny 13 megapikseli (f/2.4) i 5 megapikselowy aparat z wykrywaniem głębi. Aparat na froncie ma obiektyw o matrycy 32 megapikseli (f/2.0). W Aplikacji do obsługi aparatów znajdują się liczne funkcje artystyczne, stabilizację video, tryb nocny i nagrywanie w zwolnionym tempie w 120 klatkach na sekundę.







Moc obliczeniową Desire 22 pro zapewni wszechstronna i wydajna platforma Qualcomm Snapdragon 695 5G. Urządzenie ma 8GB RAM i 128GB pamięci wewnętrznej. Smartfon korzysta z baterii o pojemności 4520 mAh oraz z technologii szybkiego ładowania, a także ładowania bezprzewodowego i zwrotnego. Desire 22 pro pracuje na najnowszej wersji systemu Android 12.



Telefon waży jedynie 205.5g i został zamknięty w wytrzymałej, smukłej i czarnej obudowie. Konstrukcja smartfona jest odporna na wodę oraz kurz i posiada certyfikat IP67. Ekran został dodatkowo zabezpieczony szkłem Gorilla Glass. O bezpieczeństwo naszych danych zadba czytnik linii papilarnych, który, dla wygody, został zintegrowany z przyciskiem zasilania, znajdującym się na boku obudowy.



Desire 22 pro będzie miał preinstalowane aplikacje, które umożliwią łatwe wejście w świat VIVERSE. Na specjalnej platformie będziemy mogli kupować cyfrowe zasoby takie jak NFT i tworzyć swoją własną wirtualną przestrzeń w cyfrowym świecie. Aplikacja VIVE Wallet pozwoli nam na zarządzanie naszymi kryptowalutami, a za pomocą VIVE Manager z łatwością skonfigurujemy VIVE Flow.



Protokół HDCP 2.2 umożliwia telefonowi HTC Desire 22 pro bezprzewodowo transmitować treści bezpośrednio na okulary VIVE Flow. Pozwala to konsumować dowolne materiały na ekranie o prawdziwie kinowych rozmiarach. Funkcja ta daje możliwość odwiedzania ulubionych platform, takich jak: Netflix, Disney+, YouTube, Twitch i inne, oglądanie filmów i telewizji oraz przeglądanie dowolnych treści w Internecie.



HTC zaprezentowało także dodatkową akcesoryjną ładowarkę bezprzewodową zgodną z wiodącym standardem Qi. Urządzenie o grubości 7mm i szerokości 57mm, jest lekkie i kompaktowe. Ładowarka będzie dostępna na stronach HTC.

HTC Desire 22 pro można będzie zamówić w przedsprzedaży na stronach HTC.



































Źródło: Info Prasowe / HTC