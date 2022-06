Premiera nowych kart Palit GeForce GTX 1630

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Palit Microsystem wprowadza na rynek nowe konstrukcje oparte na układzie GTX 1630. Do sprzedaży trafią łącznie 4 karty graficzne – dwie z serii Palit Dual oraz dwie z serii Gainward Ghost. Karty graficzne Palit GeForce GTX 1630 z serii Dual zostały stworzone w oparciu o architekturę NVIDIA Turing. Zapewniają wydajność o 17% wyższą niż konstrukcie oparte na układzie GTX 1050, a więc porównywalną do konstrukcji wyposażonych w układ GTX 1050 Ti. Karty wyposażone w układ GeForce GTX 1630 zostały wyposażone w szybką pamięć GDDR6, wsparcie dla DX12 oraz pełną obsługę kodeków wideo. Nowe modele oparte na układzie GeForce GTX 1630 są dobrym punktem wejściowym do świata gier i multimediów.







Seria kart graficznych Gainward GeForce GTX 1630 Ghost została oparta na niezwykle wydajnej architekturze NVIDIA Turing oraz wyposażona w szybką pamięć GDDR6. Nowe modele zapewniają wydajność na poziomie GeForce GTX 1050 Ti oraz około 1.17x lepszą od GeForce GTX 1050. Dodatkowo karty są zgodne z DX12 oraz umożliwiają korzystanie z NVIDIA image scaling, dzięki czemu konstrukcje Gainward oparte na układzie GeForce GTX 1630 wspierają również twórców treści multimedialnych zapewniając im najlepszą możliwą jakość obrazu.



Cena obu kart to 799 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / Palit