iiyama prezentuje monitor G-Master GB2790QSU-B1 Gold Phoenix

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Monitor iiyama G-Master GB2790QSU-B1 to najnowszy członek klanu Złotego Feniksa, będący idealnym połączeniem szybkości i jakości obrazu. Jest to gamingowy model skierowany do wymagających graczy, ceniących sobie możliwie najlepsze doznania w czasie gry, zarówno w dynamicznych sieciowych shooterach, jak i wymagających graficznie tytułach singlowych. iiyama G-Master GB2790QSU-B1 Gold Phoenix został wyposażony w 27-calową matrycę Fast IPS o rozdzielczości QHD i częstotliwości odświeżania 240 Hz, zapewniającą graczom nowy wymiar rozgrywki. W połączeniu z czasem reakcji wynoszącym zaledwie 1 ms sprawia, że nie musimy obawiać się smużenia i możemy liczyć na wyraźny obraz nawet w trakcie najbardziej dynamicznych scen. Technologia Fast IPS to jednak nie tylko e-sportowa szybkość, ale również wysoka jakość obrazu, w tym szerokie kąty widzenia oraz żywe i precyzyjnie odwzorowane kolory.







Wysoka rozdzielczość (2560 × 1440 pikseli) oferuje większą powierzchnię roboczą oraz bardziej wyrazisty i szczegółowy obraz podczas grania, a wsparcie dla HDR zapewnia szerszy zakres tonalny. Niezwykle wysoka częstotliwość odświeżania na poziomie 240 Hz i błyskawiczny czas reakcji w połączeniu z technologią FreeSync Premium oznaczają zaś niskie opóźnienia wejściowe i kompensację niskiej liczby klatek na sekundę (LFC), co gwarantuje, że przejścia między ekranami są płynne, pozbawione przycięć i efektu rozrywania.



Monitor posiada również funkcję Black Tuner, zwiększającą widoczność w zacienionych obszarach, co pomaga graczom w szybszym wykrywaniu wroga. Sprzęt zapewnia także możliwość wyboru optymalnych ustawień i dostosowania ich do różnych gatunków gier.



Podstawa o regulowanej wysokości z możliwością pochylenia i piwotu o 90 stopni dba o komfort użytkowania, a technologia flicker-free zapobiegająca migotaniu i filtry redukujące niebieskie światło pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu.



Monitor iiyama G-Master GB2590HSU-B1 Gold Phoenix trafi do sprzedaży na początku lipca, a jego sugerowana cena to 1999 PLN.































Źródło: Info Prasowe / iiyama