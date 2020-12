NZXT prezentuje nowy, wewnętrzny hub USB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wewnętrzny hub USB NZXT ma być receptą na niedostateczną liczbę portów USB na płytach głównych. Nowa wersja urządzenia udostępnia dodatkowy port USB 2.0, oferując łącznie cztery wewnętrzne złącza magistrali szeregowej. Zaktualizowano również sposób zasilania huba, zastępując tracące na popularności złącze MOLEX nowocześniejszym SATA. Osoby nieposiadające wtyczek starszego typu nie będą już musiały korzystać z dodatkowych

przejściówek. Wewnętrzny hub USB NZXT ma cechować się kompaktowymi rozmiarami, które wraz z wbudowanymi magnesami mają pozwolić na łatwy montaż nawet w ciasnych przestrzeniach.







W zestawie znajduje się także dwustronna taśma 3M, która sprawdzi się w przypadku powierzchni, które są wykonane z innych materiałów niż metal. To wszystko ma dawać osobom budującym PC pewność, że potrzebnych portów im nie zabraknie, bo mogą łatwo rozbudować system o kolejne.



Nowy, wewnętrzny hub USB NZXT ma zawitać do sklepów jeszcze w tym roku. Jego cena nie powinna przekroczyć 100 PLN.





Dane techniczne:

• liczba wewnętrznych portów USB: 4 (+1 do połączenia z płytą główną)

• zasilanie: kabel SATA

• montaż: magnetyczny + dwustronna taśma 3M





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia