Na polski rynek wjeżdżają kosiarki MOVA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka MOVA prezentuje roboty koszące MOVA 1000 i MOVA 600, które wkraczają na polski rynek, oferując przełomową technologię UltraView LiDAR 3D, która eliminuje potrzebę instalacji przewodu ograniczającego. Te urządzenia wyznaczają nowy standard w automatycznym koszeniu trawników w niższym budżecie, oferując precyzyjne mapowanie, inteligentne omijanie przeszkód oraz możliwość tworzenia niestandardowych wzorów koszenia bez skomplikowanej instalacji. Technologia UltraView stanowi fundamentalną zmianę w podejściu do automatycznego koszenia trawników. W przeciwieństwie do większości robotów koszących dostępnych na rynku, modele MOVA 1000 i 600 nie wymagają instalacji fizycznych przewodów ograniczających, stacji RTK czy nadajników UWB. Dzięki czujnikowi LiDAR 3D o panoramicznym widoku 360° × 59° i zasięgu do 30 metrów, roboty precyzyjnie mapują teren i definiują granice za pomocą aplikacji MOVAhome.







Proces instalacji przewodu ograniczającego, który niegdyś był najbardziej popularnym rozwiązaniem, może zająć nawet 3,5 godziny i wiązać się z dodatkowymi kosztami. Technologia LiDAR 3D skraca ten proces do zaledwie 20 minut, eliminując dodatkowe wydatki i umożliwiając łatwą modyfikację granic w przypadku zmian w aranżacji ogrodu.



Precyzja i wydajność w każdym zakątku ogrodu

MOVA 1000 obsługuje trawniki o powierzchni do 1000 m², podczas gdy model 600 radzi sobie z obszarami do 600 m². Obydwa urządzenia wyróżniają się systematycznym poruszaneim się w kształcie litery U, co zapewnia dokładne i uporządkowane rezultaty, w przeciwieństwie do robotów z przypadkowym torem jazdy. Dzięki technologii UltraView, roboty MOVA skutecznie radzą sobie w różnych warunkach oświetleniowych – od wczesnego południa po zmierzch. Urządzenia sprawdzają się nawet na pochyłościach do 45% (24°), a regulowana wysokość koszenia w zakresie 20-60 mm pozwala dostosować efekt do indywidualnych preferencji.



Artystyczne podejście do trawnika

Wyjątkową funkcją robotów MOVA jest możliwość tworzenia niestandardowych wzorów koszenia. Dzięki aplikacji MOVAhome, użytkownicy mogą zaprojektować unikalne wzory na swoim trawniku, takie jak serca, litery czy inne kształty. Ta funkcja nie tylko pozwala na personalizację wyglądu ogrodu, ale również nadaje mu artystycznego charakteru, nieosiągalnego przy tradycyjnym koszeniu.



Inteligentne zarządzanie mapami i strefami

Użytkownik może definiować wiele stref koszenia z indywidualnymi ustawieniami oraz strefy zakazu, które robot będzie omijał. Funkcja podwójnej mapy pozwala na obsługę dwóch niezależnych obszarów, co jest idealne dla posiadłości z oddzielnym trawnikiem z przodu i z tyłu.

Dzięki zaawansowanemu systemowi wykrywania i omijania przeszkód, MOVA 1000/600 bezpiecznie porusza się wokół mebli ogrodowych, zabawek czy zwierząt, minimalizując ryzyko kolizji.



Tryb przyjazny zwierzętom

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wprowadza Tryb Przyjazny Zwierzętom, który obejmuje wolniejsze koszenie w nocy, możliwość definiowania stref aktywności zwierząt oraz tryb "Nie przeszkadzać", automatycznie wstrzymujący pracę robota w określonych godzinach.



Funkcje premium modelu MOVA 1000

MOVA 1000 oferuje dodatkowe funkcje premium, w tym szybkie ładowanie (40 minut od 15% do 90% baterii) oraz specjalne koła terenowe zapewniające lepszą przyczepność na nierównym podłożu, redukujące ryzyko poślizgu na zboczach i płaskim terenie.



Cena i dostępność

Sugerowana cena katalogowa MOVA 1000 wynosi 5649 PLN, a modelu MOVA 600 - 4789 PLN. Oba urządzenia są objęte promocją od 10 do 27 kwietnia 2025 roku, oferującą odpowiednio 12% i 10% rabatu.



Roboty koszące MOVA 1000 i 600 są już dostępne u autoryzowanych sprzedawców, w tym w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro, Neonet, X-Kom oraz Leroy Merlin. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne akcesoria, w tym stacja ładująca, zasilacz, szczotka czyszcząca oraz zapasowe zestawy ostrzy.





















źródło: Info Prasowe - MOVA