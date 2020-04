Nadchodzi Crysis Remastered???

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po prawie czterech latach bezczynności, "zaćwierkało" na Twitterze konto twórców gry Crysis. Otóż przewiduje się, że chcą oni ponownie ucieszyć nas tytułem Crysis 3, ale w wersji przerobionej, a w zasadzie odnowionej, bo zawierającej najnowszych trendów w grafice komputerowej, jak obsługa tekstur 4K czy Ray Tracing’u. Ponoć nad grą pracują obie drużyny Electronic Arts i Crytek, jednak o ewentualnym uruchomieniu gry decyduje EA, ponieważ to ona nadal ma ona prawa do dystrybucji tytułu. Całość trzeba będzie przerobić do silnika CryEngine 5.6 firmy Crytek, co trochę pewnie zajmie, bo Crysis w wersji Remastered, zapowiadany jest na rok 2021. Możliwości nowego CryEngine możecie zobaczyć w rozwinięciu newsa...









Źródło: TechPowerUP