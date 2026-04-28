Nadchodzi HUAWEI WATCH FIT 5

Już 7 maja 2026 r. w Polsce pojawi się piąta generacja jednych z najpopularniejszych smartwatchy Huawei, które stały się synonimem wysokiej funkcjonalności w dobrej cenie. Z okazji nadchodzącej premiery serii HUAWEI WATCH FIT 5 na stronie huawei.pl oraz u wybranych Partnerów Biznesowych marki można odebrać kupony rabatowe, obniżające cenę modelu HUAWEI WATCH FIT 5 o 50 PLN, zaś cenę modelu HUAWEI WATCH FIT 5 Pro – o 100 PLN. Aby otrzymać kupon rabatowy na wybrany zegarek w sklepie huawei.pl, wystarczy do 6 maja 2026 r. zapisać się na listę mailingową na stronie huawei.com/pl/offer/smartwatche.







Kod rabatowy zostanie przesłany w dniu premiery – 7 maja 2026 r., z możliwością wykorzystania do 21 czerwca 2026 r. Należy zastosować go w koszyku przed przejściem do płatności. Kupony nie łączą się ze sobą ani z innymi kodami rabatowymi. Szczegółowe informacje, wraz z opisem nowych produktów, dostępne są na huawei.pl. Kupony rabatowe można uzyskać także na stronach Partnerów Biznesowych: Euro RTV AGD, Komputronik, Media Expert, Media Markt, NeoNet oraz X-kom. Szczegółowe zasady przyznawania kuponów rabatowych dostępne są u Sprzedawców i mogą różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz mogą ulec zmianie.



O HUAWEI WATCH FIT 5

HUAWEI WATCH FIT 5 oferuje do 10 dni pracy na baterii oraz szeroką gamę trybów sportowych, wspierając utrzymanie dobrej kondycji i samopoczucia. Wytrzymałe szkło ceramiczne i koperta z aluminium klasy lotniczej sprawiają, że zegarek jest lekki i kompaktowy (waży zaledwie 27 gramów przy 9.5 mm grubości), a jednocześnie odporny na codzienne wyzwania. Duży ekran AMOLED o przekątnej 1.82 cala i jasności do 2500 nitów zapewnia wysoką czytelność ekranu w słoneczne dni. Funkcja Curve Pay umożliwia szybkie płatności zbliżeniowe bez użycia karty czy telefonu. Zegarek dostępny będzie w wariancie z nieuczulającym paskiem z fluoroelastomeru w kolorach czarnym, białym (w zestawie z dodatkowym różowym), zielonym oraz fioletowym. Wersja z tkanym, srebrno-zielonym paskiem w zestawie z dodatkowym trójkolorowym w prezencie dostępna będzie wyłącznie na huawei.pl.



O HUAWEI WATCH FIT 5 Pro

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro został zbudowany z jeszcze mocniejszych materiałów – szafirowe szkło i tytanowa ramka zapewniają odporność na uderzenia, zarysowania i trudne warunki, nie obciążając przy tym nadgarstka. Jeszcze większy, 1.92-calowy ekran AMOLED o maksymalnej jasności 3000 nitów gwarantuje doskonałą widoczność w pełnym słońcu. Zegarek został wyposażony w ponad 100 trybów treningowych, w tym zaawansowany tryb biegu przełajowego, pozwalając na precyzyjną analizę techniki, monitorowanie wysiłku i dostosowanie treningów do wymagających tras. Smartwatch jest idealnym narzędziem dla osób ceniących trwałość i funkcjonalność, u których aktywność na świeżym powietrzu jest na stałe wpisana w plan dnia. Zegarek dostępny będzie w wariancie z tkanym, karbowanym paskiem HUAWEI AirDry z gradientem w kolorze pomarańczowym oraz z paskiem z fluoroelastomeru w kolorach czarnym oraz białym.













źródło: Info Prasowe - HUAWEI