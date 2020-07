Nadchodzi nowe zasilanie 12-pin PCIe Power Connector

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Od około tygodnia krążą po sieci plotki o wprowadzeniu nowego standardu wtyczek zasilania kart graficznych PCIe i wygląda na to, że się one w pełni potwierdziły. Chińska strona FCPowerUp pokazała pierwsze dane nowego standardu, którego autorem nie jest, jak dotychczas było PCI-SIG, Molex czy Intel, ale NVIDIA, szykująca się do premiery najnowszych kart serii Ampere. Nowa wtyczka ma mieć dwanaście pinów, z czego sześć jest prądowych, a drugie sześć masowych. Nie myślcie, że w przypadku braku takiej wtyczki, wsadzicie w gniazdo dwa dotychczasowe wtyki 6-pinowe... Nie będą one pasowały wykrojem obudowy poszczególnych styków. Nowe złącze powinno być w stanie dostarczyć nawet około 600 W mocy.







Na pewno dla takich mocy, okablowanie wiązki zasilającej będzie musiało być zauważalnie grubsze, niż dla dotychczasowego standardu.



Na razie nie wiadomo, czy do nowych kart NVIDIA będzie dołączała w standardzie odpowiednie przejściówki, ale przewiduje się, że producenci zasilaczy powinni szybko wypuścić odpowiednie do swoich modeli, nowe wiązki modularne, a na rynku pojawi się też sporo uniwersalnych przejściówek 2x8-pin/1x12-pin (ciekawe tylko czy na takie obciążenia, przygotowane będą "wnętrzności" dotychczasowych "zasiłek").



Pamiętajmy jednak, że na razie są to wciąż nie potwierdzone plotki, choć jak mówi przysłowie, w każdej plotce jest ziarno prawdy...



























Źródło: TechPowerUP