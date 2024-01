Najnowsze smartfony Motorola debiutują w Orange

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Początek roku to idealny moment, aby rozszerzyć współpracę z kolejnym ogólnokrajowym operatorem. W ofercie Orange pojawiły się właśnie najnowsze smartfony Motorola, dając klientom sieci jeszcze większy wybór urządzeń. Wśród dostępnych w Orange urządzeń marki Motorola, znajdziemy teraz m.in.: wyróżniające się nowoczesnym designem oraz kolorystyką Pantone, smartfony z rodziny moto g: moto g34 5G, moto g54 5G Power Edition oraz moto g84 5G. Operator wprowadził również do swojej oferty ikonicznego, składanego flagowca motorola razr 40 ultra. Smartfony te można kupić z abonamentem komórkowym lub bez (w wygodnych ratach 0%), a także w opcji Love, czyli płacąc w pakiecie za usługi komórkowe i internet (można też dokupić telewizję).







Motorola moto g34 5G (8/128 GB) to nowość w rodzinie moto g. Smartfon jest interesującym wyborem dla osób, które przy ograniczonym budżecie potrzebują dostępu do sieci 5G. Moto g34 5G poza szybkim transferem danych, wyróżnia się również 6.5” ekranem o odświeżaniu 120 Hz, głośnikami stereo oraz zaawansowanym systemem aparatów. Bateria o pojemności 5000 mAh pozwala korzystać ze smartfonu przez cały dzień bez potrzeby doładowywania, a pomimo niewygórowanej ceny, moto g34 5G nawiązuje wzornictwem, kolorami i zastosowanymi materiałami do droższych modeli smartfonów Motorola.



Motorola moto g54 5G Power Edition (12/256 GB) to smartfon stworzony z myślą o użytkownikach, którzy poszukują urządzenia o rekordowym czasie pracy na jednym ładowaniu. Wyróżnia go niezwykle pojemna bateria 6000 mAh, która dodatkowo wspiera szybkie ładowanie w standardzie TurboPower 30 W. Moto g54 5G Power Edition oferuje również, w swojej półce cenowej, bardzo dobrą wydajność, dzięki połączeniu możliwości procesora MediaTek Dimensity 7020, aż 12 GB pamięci RAM oraz ekranu 6.5” odświeżanego z częstotliwością 120 Hz. Smartfon posiada optycznie stabilizowany (OIS) aparat główny 50 MP, dodatkowo wspierany przez 8 MP obiektyw szerokokątny z funkcją Macro Vision.



Motorola moto g84 5G (12/256 GB) ma eleganckie wykończenie oraz ekran pOLED 6.5” o nieograniczonym kontraście, dzięki czemu każda scena filmu czy gry wideo są odtwarzane płynnie i realistycznie. Smartfon ma znakomity stosunek ceny do możliwości, łącząc wydajność procesora Snapdragon 695 5G, dużą ilość pamięci RAM i system aparatów z optyczną stabilizacją obrazu, wspieranych technologią Ultra Pixel. Moto g84 5G przypadnie do gustu każdemu, kto szuka wyważonego, uniwersalnego smartfonu, dostępnego w przystępnej cenie.



Motorola razr 40 ultra (8/256 GB) to składany smartfon, który nawiązuje swoim designem do długiej tradycji „klapek” firmy Motorola. Urządzenie dostępne jest w niepowtarzalnej kolorystyce Pantone, podkreślonej wykończeniem klasy premium – zależnie od wersji jest to matowe szkło Gorilla Glass Victus lub skóra wegańska. Razr 40 ultra jest wyjątkowy również pod względem funkcjonalności swojego zewnętrznego ekranu. Wspiera on większość aplikacji mobilnych, więc do wykonania podstawowych zadań czy skorzystania z aparatu, smartfona nie trzeba rozkładać. Jak przystało na flagowca, jego osiągi i płynność pracy są z górnej półki – sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 8+ Gen 1.

























Źródło: Info Prasowe - motorola