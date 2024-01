Smartwatch Amazfit z 2022 otrzymuje najnowszy system Zepp OS 3.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amazfit, globalna marka firmy Zepp Health (NYSE: ZEPP) wprowadziła aktualizacje w m.in. Amazfit Cheetah Pro, Amazfit Falcon, Amazfit T-Rex Ultra oraz Amazfit Active. Z nowych rozwiązań mogą się cieszyć także użytkownicy Amazfit GTR 4 i Amazfit GTR 4 Limited Edition (LE), który otrzymał najnowszy system operacyjny Zepp OS 3.0. Smartwatch pojawił się w sprzedaży jesienią 2022 r. Mimo upływu wielu miesięcy Amazfit GTR 4 jest sukcesywnie wzbogacany o kolejne funkcje. Najnowsza aktualizacja jest jednak szczególna. Dotychczasowy system operacyjny został zastąpiony przez najnowszy Zepp OS 3.0. Tym samym odświeżono interfejs, a obsługa i wybór funkcji powinny stać się jeszcze bardziej intuicyjne.







Dodano również nowe funkcje sportowe i zdrowotne:

• Amazfit GTR 4 LE otrzymał rozwiązanie Zepp Coach, czyli trenera AI przygotowującego plany treningowe na 3 KM i 5 KM (Amazfit GTR 4 już oferuje Zepp Coach)

• Oba modele obsługują także nowe tryby sportowe m.in. triatlon

• Jednocześnie udostępniono szablony treningowe, w tym interwały

• Użytkownicy mogą sprawdzić zmianę tętna zaraz po zakończeniu treningu, a także swoją wydajność w trakcie treningu, np. biegania

• Smartwatch może być sparowany z pasem monitorującym tętno, jak i z miernikiem mocy rowerowej;



Dodatkowo przeprojektowano Centrum sterowania wprowadzając nowe karty skrótów i widżety. Poszerzono zakres czynności, które można wykonać przyciskami. Tryb „Nie przeszkadzać” (DND) został zsynchronizowany ze smartwatchem. Trening oddechowy otrzymał trzy tryby: Relaks, Spanie, Skupienie. Ponadto, wraz z Zepp OS 3.0 udostępniono więcej aplikacji i tarcz.



Co nowego w Amazfit Cheetah Pro?

W grudniu kilka modeli m.in. Amazfit Balance i Amazfit t-Rex Ultra otrzymały mapy offline z najpopularniejszymi ośrodkami narciarskimi. Teraz trafiły one także na pokład Amazfit Cheetah Pro. Dodatkowo smartwatch otrzymał:

• Tryby sportowe: snowboarding, jazda na nartach, narciarstwo biegowe

• Alerty informujące w czasie rzeczywistym o wydajności podczas treningów biegowych. Alerty te można ustawić jako jedną z danych wyświetlanych obok np. tempa, tętna, dystansu



Wkrótce wymienione rozwiązania trafią do modeli Amazfit Cheetah (R)ound i Amazfit Cheetah (S)quare.





Co nowego w Amazfit T-Rex Ultra?

Nie minęły dwa miesiąca od ostatniej aktualizacji (m.in. mapy offline z ośrodkami narciarskimi, tryby sportowe „jazda na nartach”), a Amazfit T-Rex Ultra otrzymał kolejne funkcje.



• Dodatkowe plany treningowe z Zepp Coach

• Nowe tryby sportowe: Padel, Pickleball

• Alerty informujące w czasie rzeczywistym o wydajności podczas treningów biegowych. Alerty te, tak jak w przypadku Amazfit Cheetah Pro, można ustawić jako jedną z danych wyświetlanych obok np. tempa, tętna, dystansu





Co nowego w Amazfit Falcon?

Smartwatch Amazfit Falcon został wprowadzony do sprzedaży w 2022. Dzięki aktualizacji zyskał także kilka nowości udostępnionych użytkownikom wymienionych wcześniej modeli:

• Nowe tryby sportowe: Padel, Pickleball

• Podgląd parametru wydajnościowego w trakcie treningu;

• Tworzenie szablonów treningowych, w tym interwałów, dla trybu „Bieganie po bieżni”





Co nowego w Amazfit Active?

Aktualizację otrzymał także Amazfit Active, bezpośredni następca serii Amazfit GTR Mini:

• Trener Zepp Coach oferuje plany treningowe na dystansie 3 KM, 5 KM i 10 KM

• Algorytm PeakBeats przedstawia parametr wydajnościowy w czasie rzeczywistym

• W aplikacji Zepp można sprawdzać swoje cardio zaraz po treningu

































Źródło: Info Prasowe - Amazfit