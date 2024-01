HONOR Magic6 Lite - pierwszy smartfon z oferty 2024

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR wprowadziła do sprzedaży w Polsce nowy model smartfona z linii Magic – HONOR Magic6 Lite. Model ten łączy w sobie niezwykłą wytrzymałość ekranu, ulepszony czas pracy baterii oraz potrójny system aparatów z głównym obiektywem 108MP. Urządzenie jest dostępne do kupienia w trzech różnych wariantach kolorystycznych. Ekran urządzenia został stworzony z nowych materiałów, które pochłaniają wstrząsy 1,2 razy lepiej od tradycyjnych rozwiązań1. W wyświetlaczu smartfona zastosowano technologię HONOR Ultra-Bounce Anti-drop, dzięki której może on przetrwać upuszczenie z wysokości 1,5 metra2 pod każdym kątem3. Matryca HONOR Magic6 Lite zyskała również pięciogwiazdkowy certyfikat odporności na upadki SGS – międzynarodowej firmy zajmującej się testami urządzeń.







Technologie stworzone z myślą o ludzkich potrzebach

Smartfon został wyposażony w zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6.78 cala i rozdzielczości 1200 x 2652 pikseli. Urządzenie spełnia również standard DCI-P3 i potrafi wyświetlać do 1.07 miliarda kolorów. Co więcej, HONOR po raz kolejny wprowadził szereg funkcji ochrony oczu, które poprawiają komfort użytkowania. W HONOR Magic6 Lite znajdziemy ekran z częstotliwością modulacji PWM 1920 Hz, dynamiczny czujnik oświetlenie otoczenia czy technologię Circadian Night Display, która filtruje niebieskie światło i sprzyja naturalnemu wydzielaniu melatoniny.



Potrójny system aparatów

HONOR Magic6 Lite posiada potrójny system aparatów, w którego skład wchodzi główny obiektyw 108 MP, 5 MP obiektyw szerokokątny oraz 2 MP obiektyw makro. 108 MP obiektyw posiada sensor 1/1.67 cala, przysłonę f/1.75 oraz 3-krotny zoom optyczny. Dodatkowo moduł ten jest wspierany przez silnik wychwytywania ruchu, dzięki czemu HONOR Magic6 Lite zapewnia wyraźne zdjęcia z wyraźnymi szczegółami, nawet jeśli fotografowany obiekt się porusza. Smartfon wyposażono także w obiektyw szerokokątny 110° o rozdzielczości 5 MP, w sam raz do fotografowania krajobrazów, robienia zdjęć grupowych czy uwieczniania architektury. Dostępny jest również obiektyw makro 2 MP, za pomocą którego można robić wyraźne zdjęcia nawet z odległości 4 cm.



Do dwóch dni pracy na jednym ładowaniu

Urządzenie zostało wyposażone w wytrzymałe ogniwo o pojemności 5300 mAh, co pozwala na 2 dni czasu pracy na jednym ładowaniu. Bateria charakteryzuje się też doskonałą trwałością, dzięki czemu utrzymuje 80% swojej kondycji przy 1000 cykli ładowania. Za wyjątkową wydajność baterii HONOR Magic6 Lite zdobył złote wyróżnienie firmy DXOMARK.



Smartfon napędza procesor Qualcomm Snapdragon 6 gen. 1, który zapewnia wyjątkową płynność, zarówno w trakcie pracy, jak i rozrywki. Za sprawne działanie HONOR Magic6 Lite odpowiada również nakładka MagicOS 7.2 oparta na systemie Android 13.



Kolorystyka, cena i dostępność

HONOR Magic6 dostępny jest w 3 różnych wersjach kolorystycznych - pomarańczowym, zielonym oraz czarnym. Smartfon można już zakupić w sklepach X-Kom, Media Expert oraz RTV Euro AGD w cenie 1899 PLN.











Źródło: Info Prasowe - HONOR