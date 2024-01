Nowe monitory AOC GAMING 24G4X oraz AOC GAMING 27G4X

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych

i akcesoriów − AGON by AOC – przedstawia wyświetlacze AOC GAMING 24G4X oraz AOC GAMING 27G4X. Są to pierwsze modele z nowej linii G4, która jest następczynią uznanej serii G2. Nowe monitory wyświetlają obraz w rozdzielczości Full HD przy 180 Hz-owym odświeżaniu ekranu. Zostały one oparte na matrycach typu Fast IPS o przekątnych odpowiednio 23.8” oraz 27”. W monitorach z nowej linii uwzględniono uwagi testerów i graczy. Menu ekranowe OSD zostało całkowicie przeprojektowane i otrzymało nowoczesny wygląd. Zyskało ono na intuicyjności oraz responsywności. Z kolei podstawa monitora zajmuje mniej miejsca na biurku bez negatywnego wpływu na stabilność.







Stylistyka obudów linii G4 również uległa zmianie względem poprzedników. Zamiast do tej pory używanej czerni i czerwieni, przybrała stonowaną czarno-szarą kolorystykę. Ponadto w obudowie zastosowano wzory trójkątów i ostre linie inspirowane projektami samolotów typu stealth. Nowością jest też celownik wykrywający zawartość ekranu. Jego kolor jest dynamicznie dostosowywany tak, by był on jak najlepiej widoczny; niezależnie od tego, na jakim tle się znajduje. Funkcję Smart Crosshair można aktywować zarówno z poziomu menu OSD, jak i dedykowanej aplikacji systemowej AOC G-Menu. Linia G4 będzie dostarczana w łatwo przetwarzalnych, w pełni kartonowych pudełkach. Ten typ pakowania jest sukcesywnie wprowadzany w kolejnych monitorach AOC, zarówno biznesowych, jak i gamingowych.



Jeszcze szybsze odświeżanie

Nowe propozycje od AOC są konstrukcjami bliźniaczymi. 24G4X to 23,8-calowy, a 27G4X − 27-calowy model. Ich panele typu Fast IPS charakteryzuje szybki czas reakcji oraz pełne pokrycie palety sRGB i ponad 90% w przypadku gamutu DCI-P3.

Oba monitory wspierają technologię Nvidia G-Sync Compatible, która działa w zakresie od 48 do 180 Hz odświeżania ekranu. Jest to kolejne ulepszenie względem serii G2, gdzie bazową wartością odświeżania obrazu było 144 Hz. Seria G4 podnosi tę wartość do 180 Hz. Ergonomiczna podstawa obu monitorów pozwala na regulację wysokości panelu, odchylenie go oraz obrót. Z kolei otwory montażowe w standardzie VESA 100x100 dają możliwość przymocowania ich za pomocą opcjonalnego uchwytu biurkowego lub ściennego.



Cena i dostępność

Oba nowe monitory wejdą do sprzedaży w styczniu. AOC GAMING 24G4X w sugerowanej cenie detalicznej 740 PLN, a AOC GAMING 27G4X − w cenie 872 PLN. Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.





































Źródło: Info Prasowe - AOC