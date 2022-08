Największa aktualizacja do World of Tanks na PC w tym roku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

World of Tanks na PC w środę otrzyma największą aktualizację (1.18) tego roku! Miliony graczy na całym świecie będą mogły zapoznać się z nową mapą, rebalansem czołgów czy nowymi, włoskimi maszynami! Wraz z aktualizacją 1.18 gracze ujrzą nowe zmiany wizualne bazujące na możliwościach ich komputerów. Poprawiliśmy też efekty wizualne zniszczonych gąsienic w każdym pojeździe w grze. Gąsienice będą teraz oddziaływać z obiektami jako niezależne modele fizyki. Tym samym zachowują się jeszcze bardziej realistyczne. Teraz mogą się na przykład właściwie odwijać lub odpadać, kiedy zostaną trafione bądź uderzone, albo pozostaną na ziemi, gdy poruszamy się z wysoką prędkością i działają na nie duże siły fizyczne.







Czołgiści powinni przyjąć z zadowoleniem ważne zmiany w matchmakingu. Nowe zasady dotyczą pojazdów lekkich i kołowych oraz ilości artylerii w drużynie. Matchmaker będzie dbał, aby po obu stronach była ta sama ilość czołgów lekkich. Pojawi się również limit 1 czołgu kołowego na drużynę. Jeśli chodzi o artylerię bitwy będą rozgrywać się z nie więcej niż 2 tego typu jednostkami po każdej ze stron.

Na nowe, włoskie niszczyciele czołgów składa się 6. maszyn od poziomu V do X. Wszystkie charakteryzują się mocnym pancerzem przednim, świetnym kątami nachylenia działa, a od poziomu VII dodatkowo wyposażone są w mechanizmy samoładujące o unikatowych rozwiązaniach.



Nowa linia to: Semovente M41, Semovente M43 Bassoto, Semovente Controcarro mod. 1956 (od tego czołgu zaczynają się ujawniać wyróżniki tej linii), Controcarro mod. 67 (ucieleśnienie najlepszych cech włoskich niszczycieli), Controcarro 1 Mk (niesamowicie groźny na średnim i bliskim dystansie), wreszcie Controcarro 3 Minotauro (perła w koronie nowej linii).



W najnowszej aktualizacji debiutuje również nowa mapa w bitwach losowych – Posterunek. Malownicza letnia mapa, która łączy w sobie otwarte przestrzenie pełne roślinności, ruiny miasta z zasiekami oraz imponująca fortecę. Te wszystkie elementy sprawiają, że nowa lokacja jest zróżnicowana wizualnie oraz pod kątem rozgrywki.





























Źródło: Info Prasowe / Wargaming