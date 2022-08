Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tracer wprowadza do swojej oferty zestaw lamp TRACER Smart Desk RGB. Doskonale sprawdzą się one jako dekoracja biurka ucznia, gracza lub streamera, czy jako oświetlenie dodające klimatu chociażby w trakcie oglądania ulubionego serialu. Wielką zaletą lamp jest także możliwość połączenia ich z systemem smart home w środowisku Tuya. Zestaw lamp TRACER Smart Desk RGB oferuje 10 trybów podświetlenia, dzięki którym użytkownik dostosuje działanie do własnych potrzeb i okazji. Możliwe jest między innymi świecenie wielokolorowe, jednokolorowe i płynne przechodzenie pomiędzy barwami światła.







Lampy można ustawić zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej. Ponadto użytkownik może też samodzielnie sterować natężeniem światła. Można zmniejszyć jasność, by stworzyć niepowtarzalny klimat podczas wieczornego seansu filmowego lub postawić na maksymalną jasność, by rozkręcić domową dyskotekę. W imprezowy nastrój wprawić mogą również tryby muzyczne, w które wyposażono lampy. Cztery dostępne programy bazują na detekcji dźwięku, dzięki czemu muzyka łączy się ze światłem, pozwalając stworzyć prawdziwie dyskotekową atmosferę. Lampy TRACER Smart Desk RGB mogą też się stać częścią systemu smart home w środowisku Tuya. Łącząc urządzenia z aplikacją Tuya bądź Smart Life, możliwe jest zdalne sterowanie, wybieranie natężenia, kolorów czy efektów.



Zestaw lamp TRACER Smart Desk RGB Tuya App dostępny jest już w sprzedaży w cenie około 165 PLN.





Najważniejsze cechy lamp TRACER Smart Desk RGB:

- 10 trybów podświetlenia i 4 tryby muzyczne,

- Możliwość ustawienia w pionie i poziomie,

- Zdalne sterowanie przez Bluetooth 5.0 i aplikacje Tuya oraz Smart Life.



























Źródło: Info Prasowe / Tracer