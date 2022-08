Cooler Master MM310 i MM311

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowe myszki Cooler Master MM310/M311 wyróżniają się innowacyjną, lekką obudową, którą udało się uzyskać bez żadnych fizycznych perforacji ani usuwania komponentów. Produkty wspierają technologię NVIDIA Reflex, która niweluje opóźnienia systemu, a także poprawia komfort rozgrywki. Ponadto na wyposażeniu znalazły się szybkie stopki PTFE ułatwiające poślizg myszy. Dodatkowe efekty wizualne zapewnia w pełni konfigurowalny system podświetlenia RGB, który można dostosować za pomocą kombinacji przycisków lub oprogramowania MasterPlus+.







Cooler Master M310 to klasyczna mysz wyposażona w ultralekki przewód. Całość waży zaledwie 50 g. Cooler Master M311 to z kolei bezprzewodowa wersja tego urządzenia, która komunikuje się z komputerem za pomocą łączności 2.4 GHz. Produkt waży 55 g (bez baterii), a do jego cech charakterystycznych należy zaliczyć również częstotliwość raportowania na poziomie 1000 Hz oraz działanie w zasięgu do 10 metrów. Oba modele M310 i M311 dostępne są w czarnej lub białej wersji kolorystycznej.



Nowe myszki firmy Cooler Master mają premierę 30 sierpnia 2022 roku. Cena sugerowana przewodowego wariantu MM310 wynosi 143 PLN, natomiast mysz bezprzewodowa MM311 została wyceniona na 189 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia