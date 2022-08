Zalman ZM-IF120 - wentylator RGB i efektem Infinity Mirror

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Zalman ma swojej ofercie wiele sprawdzonych wentylatorów, spośród których mocno wyróżnia się model ZM-IF120. Produkt ten może przypaść do gustu nie tylko entuzjastom, ale także osobom ceniącym sobie efektowny wygląd. Zalman ZM-IF120 to wentylator o średnicy 120 mm i grubości 27 mm, który składa się z dziewięciu mlecznobiałych łopatek oraz łożyska typu FDB zapewniającego nawet 50 000 godzin pracy. Rotor może pracować z prędkością do 1200 (±10%) obr. na min. przy wydajności do 55,2 CFM, ciśnieniu do 1,95 mmH2O oraz kulturze pracy do 21 dB(A). Co więcej, ramka wentylatora została wyposażona w gumowe podkładki niwelujące przenoszenie wibracji na elementy komputera.







Czysta specyfikacja techniczna nie zdradza wszystkich cech omawianego wentylatora. Warto dodać, że Zalman ZM-IF120 otrzymał adresowalne podświetlenie RGB, dzięki któremu można rozświetlić wnętrze obudowy wedle własnych upodobań. Co więcej, rotor posiada charakterystyczny dla tego producenta efekt Infinity Mirror, który dodatkowo wzmacnia uczucie obcowania z produktem premium.



Produkt dostępny jest w polskich sklepach w cenie około 60 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia